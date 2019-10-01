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1 октября 2019, 15:13



Норильские полицейские вернулись из Сочи.

В целях профилактики правонарушений и обеспечения безопасного отдыха граждан полицейские Красноярского края с июня по сентябрь патрулировали улицы, набережные курортного города, а также привлекались на охрану порядка во время массовых спортивных и культурных мероприятий: кинофестиваль «Кинотавр», музыкальный конкурс «Новая волна», автогонки «Формула». Об этом сообщается на сайте краевого ГУ МВД. Начальник УВД по г. Сочи генерал-майор полиции Сергей Огурцов поблагодарил сотрудников за смелость и умение оперативно реагировать в экстренных ситуациях. Отличившимся полицейским вручили грамоты и памятные подарки.

Просмотров:234 20 сотрудников отдела МВД России по Норильску, которые оказывали помощь в охране общественного порядка в период курортного сезона своим коллегам в городе Сочи, вернулись домой.В целях профилактики правонарушений и обеспечения безопасного отдыха граждан полицейские Красноярского края с июня по сентябрь патрулировали улицы, набережные курортного города, а также привлекались на охрану порядка во время массовых спортивных и культурных мероприятий: кинофестиваль «Кинотавр», музыкальный конкурс «Новая волна», автогонки «Формула». Об этом сообщается на сайте краевого ГУ МВД.Начальник УВД по г. Сочи генерал-майор полиции Сергей Огурцов поблагодарил сотрудников за смелость и умение оперативно реагировать в экстренных ситуациях. Отличившимся полицейским вручили грамоты и памятные подарки.