Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40947

1 октября 2019, 15:36



21-летней норильчанке грозит тюрьма. Она села за руль пьяной, причём не впервые.

Дознаватели завели уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Просмотров:283 Сотрудники ГИБДД задержали её на дороге ночью. Процедура освидетельствования подтвердила, что автоледи нетрезвая. При проверке документов выяснилось: в 2018 году автолюбительница ранее привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Тогда по решению суда ей было назначено наказание в виде лишения водительского удостоверения на полтора года и штраф в размере 30 000 рублей.Дознаватели завели уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.