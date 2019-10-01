Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40948

1 октября 2019, 15:43



Норильчанин Дмитрий Петлицин получил неожиданный подарок от авиакомпании NordStar.

Авиакомпания торжественно поздравила своего юбилейного пассажира во время регистрации в аэропорту и вручила сертификат на бесплатный перелёт «туда и обратно» по любому внутреннему регулярному направлению маршрутной сети NordStar. Воспользоваться этим сертификатом Дмитрий Петлицин сможет в любое время в течение года - с 1 октября 2019 по 30 сентября 2020. Как признаётся сам Дмитрий, такой приятный подарок стал для него полной неожиданностью. Он работает бурильщиком шпуров на руднике «Октябрьский». Пока счастливчик ещё не решил, как именно распорядится своим подарочным сертификатом, но, скорее всего, оформит с его помощью билеты на период летнего отпуска. Фото предоставлено авиакомпанией

Просмотров:289 Он стал миллионным пассажиром с начала 2019 года. Его зарегистрировали сегодня утром на рейсе ТИ 208 по маршруту Норильск – Красноярск. Дмитрий улетал из Норильска в отпуск.Авиакомпания торжественно поздравила своего юбилейного пассажира во время регистрации в аэропорту и вручила сертификат на бесплатный перелёт «туда и обратно» по любому внутреннему регулярному направлению маршрутной сети NordStar. Воспользоваться этим сертификатом Дмитрий Петлицин сможет в любое время в течение года - с 1 октября 2019 по 30 сентября 2020.Как признаётся сам Дмитрий, такой приятный подарок стал для него полной неожиданностью. Он работает бурильщиком шпуров на руднике «Октябрьский». Пока счастливчик ещё не решил, как именно распорядится своим подарочным сертификатом, но, скорее всего, оформит с его помощью билеты на период летнего отпуска.Фото предоставлено авиакомпанией