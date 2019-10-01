Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40949

1 октября 2019, 15:44



Из-за конфликта в школе 12-летний подросток не пришёл домой.

Сегодня днём в полицию поступил звонок от горожанки, которая рассказала, что видела мальчика в подъезде дома. Полицейские поехали по указанному адресу. Парень был там. Подросток сейчас дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Инспекторы ПДН выяснили, что у ребёнка в школе произошел конфликт, после которого он ушёл с уроков. Что стало причиной конфликта – предстоит выяснить. Полицейские опрашивают родителей и педагогов. Добавим, на профилактическом учёте семья не состоит.

Просмотров:369 Накануне вечером в дежурную часть полиции обратилась его мама - ребёнок не вернулся из школы. Сотрудники полиции незамедлительно организовали поисковые мероприятия. Были созданы группы, в которые вошли инспекторы по делам несовершеннолетних, сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции. Ориентировку передали всем наружным нарядам.Сегодня днём в полицию поступил звонок от горожанки, которая рассказала, что видела мальчика в подъезде дома. Полицейские поехали по указанному адресу. Парень был там. Подросток сейчас дома, его жизни и здоровью ничего не угрожает.Инспекторы ПДН выяснили, что у ребёнка в школе произошел конфликт, после которого он ушёл с уроков. Что стало причиной конфликта – предстоит выяснить. Полицейские опрашивают родителей и педагогов.Добавим, на профилактическом учёте семья не состоит.