Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40950

1 октября 2019, 16:11



Последний в этом году показ спектакля «Щелкунчик» станет особенным праздником для юных зрителей.

Норильчат с родителями ждут 6 октября в 12.00 на настоящий театральный праздник! Билеты можно заказать на сайте театра www.northdrama.ru/kupit-bilety и в кассе: 22-68-69. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:281 Удивительная постановка по мотивам знаменитого произведения немецкого сказочника Гофмана родилась в Заполярном театре драмы в минувшем сезоне в постановке режиссёра Тимура Файрузова. В день последнего показа «Щелкунчика» в этом году откроется и необычная выставка работ учеников Норильской детской художественной школы, посвящённая Году театра в России. По предложению экс-директора Заполярной драмы Светланы Гергарт юные художники в прошлом учебном году побывали на экскурсиях в закулисье, посмотрели почти все постановки, и это вдохновило их на создание около семидесяти театральных афиш.Норильчат с родителями ждут 6 октября в 12.00 на настоящий театральный праздник! Билеты можно заказать на сайте театра www.northdrama.ru/kupit-bilety и в кассе: 22-68-69.Фото Владимира Макушкина