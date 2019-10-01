Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40951

1 октября 2019, 16:21



Норильчанка лишилась почти 300 тысяч рублей, установив на телефон программу по рекомендации якобы сотрудника банка.

Полицейские проводят комплекс оперативных мероприятий по установлению подозреваемых лиц, движению денежных средств и их обналичиванию.

Просмотров:304 39-летней норильчанке позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что выявил попытку несанкционированного списания денежных средств и попросил установить на мобильный телефон программу удалённого доступа, с помощью которой подключился к гаджету. После этого он похитил с её банковского счёта 299 тысяч рублей.Полицейские проводят комплекс оперативных мероприятий по установлению подозреваемых лиц, движению денежных средств и их обналичиванию.