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1 октября 2019, 16:33



В День пожилого человека началась работа второго сезона Норильского филиала Краевого народного университета «Активное долголетие».

Если в прошлом году занятия четырёх факультетов посещали 48 слушателей, то теперь их будет 65 на четырёх факультетах - культуры, изучения английского языка, ЗОЖ и финансовой грамотности. Ректором Норильского филиала Краевого народного университета «Активное долголетие» является Эдилия Ерохина. Занятия будут проходить на разных площадках по расписанию. В течение учебного года слушатели не только посетят лекции на своих факультетах, но и уроки танцев, художественную галерею, спортивную секцию и бассейн. И, конечно, многие культурные мероприятия в городе. Сегодня слушатели университета дружно отправятся на праздник в честь Дня пожилого человека в ГЦК. В Красноярском крае с 2012 года действует уже 75 подобных филиалов для неработающих людей мудрого возраста от 55 до 75 лет. За эти годы занятия посетили уже около трёх тысяч человек. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:450 Слушателей поздравила на общем сборе в Молодёжном центре замглавы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева. Она назвала День пожилого человека праздником мудрых людей и пожелала в новом учебном году исправно посещать занятия и наполниться новыми знаниями и стремлениями, активно участвовать в жизни города. Наталья Михайловна поблагодарила за активное сотрудничество и отзывчивость управление социальной политики, отметив, что в этом году программа будет ещё интереснее, ведь к проекту подключился и Комплексный центр социального обслуживания населения.Если в прошлом году занятия четырёх факультетов посещали 48 слушателей, то теперь их будет 65 на четырёх факультетах - культуры, изучения английского языка, ЗОЖ и финансовой грамотности. Ректором Норильского филиала Краевого народного университета «Активное долголетие» является Эдилия Ерохина. Занятия будут проходить на разных площадках по расписанию.В течение учебного года слушатели не только посетят лекции на своих факультетах, но и уроки танцев, художественную галерею, спортивную секцию и бассейн. И, конечно, многие культурные мероприятия в городе. Сегодня слушатели университета дружно отправятся на праздник в честь Дня пожилого человека в ГЦК.В Красноярском крае с 2012 года действует уже 75 подобных филиалов для неработающих людей мудрого возраста от 55 до 75 лет. За эти годы занятия посетили уже около трёх тысяч человек.Фото Ирины Даниленко