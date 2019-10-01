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1 октября 2019, 17:08

Общественная организация «Шторм» представила свой новый проект «Заполярный фристайл».


Презентация прошла в актовом зале публичной библиотеки и собрала общественников и специалистов служб, отвечающих за профилактику правонарушений среди подростков. Региональная спортивная общественная организация «Шторм» занимается развитием экстремальных видов спорта с 2011 года. За это время в жизнь воплощено множество различных идей и замыслов, в том числе и такой масштабный проект, как «Безграничные возможности», который штормовцы реализуют совместно с благотворительным фондом «69 параллель». Новый проект – «Заполярный фристайл» так же как и предыдущий стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.
«Заполярный фристайл» рассчитан на подростков от 12 до 18 лет и в особенности на тех, кого можно назвать «трудными» и отнести к группе риска, находящихся в социально опасном положении, а также на ребят из неполных семей или семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и детей-сирот. Директор «Шторма» Андрей Герасимов и его заместитель Алексей Яковлев рассказали, что идею проекта «Заполярный фристайл» подсказала жизненная ситуация Афлатуна Мехралиева. Парень сам из неполной семьи, с тяжёлым материальным положением. Он очень хотел заниматься экстремальными видами спорта и достичь серьёзных результатов и потому пришёл в «Шторм». Стал помогать в организации и проведении различных мероприятий, соревнований, акций, а взамен получил возможность бесплатно тренироваться и пользоваться снаряжением. Проект «Заполярный фристайл» позволяет приобщить подростков к здоровому образу жизни, занятию экстремальными видами спорта и регулярным тренировкам.
Работа запланирована по следующим направлениям: скейтбординг, сноубординг, роликовые коньки, велоспорт и мастерская по ремонту оборудования. В мастерской все увлечённые экстримом смогут научиться ремонтировать ролики, сноуборды, велосипеды и скейты. Уже закуплено спортивное оборудование: велосипеды, ролики, скейтборды, сноуборды, защита, шлемы, а также инструменты для сервис-центра.
Специальную подготовку прошли пять инструкторов, а всего в рамках проекта с подростками будут работать семь тренеров.
Проект охватывает Норильск и Дудинку. В Дудинке планируется проводить тренировки по сноубордингу. В июле 2020-го здесь состоятся открытые региональные соревнования Таймырского полуострова по скейтбордингу и агрессивным роликам. В Норильске пройдут тренировки по агрессивным роликам, скейтбордингу, сноубордингу, а также велотренировки и велоэкскурсии.
В «Шторме» ждут всех, кто увлечён экстримом или хочет освоить экстремальные виды спорта. Находится общественная организация по адресу: г. Норильск, ул. Талнахская, д. 6, теплица № 3. Телефон для справок 49-41-49.
Фото Ирины Яринской

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