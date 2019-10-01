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1 октября 2019, 17:22



Председатель комиссии по городскому хозяйству НГСД Дмитрий Карасёв оценил выполнение работ по благоустройству в районе Кайеркан.

Также депутат посетил сквер за Ледовым дворцом спорта, где в прошлом году на средства местного бюджета провели комплекс работ по благоустройству территории. По словам начальника Кайерканского территориального управления Елены Недбайло, обе благоустроенные территории пользуются спросом среди кайерканцев. - Летом здесь любят проводить время не только дети, но и взрослые, хотя и зимой площадки не пустуют. Несмотря на то что основные работы выполнены, мы планируем дополнять скверы новыми малыми архитектурными формами, - отметила она. Кроме того, глава района поделилась планами о ремонте стелы Памяти доблести народов, расположенной на центральной площади Кайеркана. До конца года на сэкономленные средства планируется заключить контракт на поставку строительных материалов и доставить их на территорию, а с нового года оборудовать «тепляк» и приступить к строительно-монтажным работам. Дмитрий Карасёв рекомендовал руководству района взять под личный контроль проведение этих работ в возможно сжатые сроки: - В следующем году 75-летие Великой Победы, и необходимо приложить все усилия, чтобы кайерканцы могли отметить эту важную дату с обновлённым монументом. После осмотра объектов в ходе рабочего совещания также обсуждались перспективы дальнейшего развития инфраструктуры района. В 2021 году Кайеркан будет отмечать своё 65-летие, и уже сейчас необходимо планировать проведение необходимых работ. - Предлагаю направить в адрес депутатского корпуса ваши предложения в части благоустройства Кайеркана, ремонта социально значимых объектов и жилых домов, чтобы к юбилейной дате район заметно преобразился. Мы с коллегами обязательно учтём пожелания кайерканцев при утверждении бюджета и его последующих корректировках, - резюмировал итоги визита в Кайеркан Дмитрий Карасёв. Фото городского Совета депутатов

Просмотров:346 В этом году в рамках партийного проекта «Городская среда» в районе продолжили благоустраивать зону отдыха вблизи набережной ручья Кайерканский. За короткий летний период были выполнены: планировка территории, бетонирование дорожек, установка игровой и спортивной площадок с антитравматическим покрытием для детей разных возрастов, 32 дополнительных опор освещения, малых архитектурных форм (беседки, скамьи и пр.). Общий объём финансирования работ 2019 года составил около 36 млн рублей (32 млн руб. – федеральный бюджет, 1,6 млн руб. – краевой, 2 млн руб. – местный бюджет).Также депутат посетил сквер за Ледовым дворцом спорта, где в прошлом году на средства местного бюджета провели комплекс работ по благоустройству территории. По словам начальника Кайерканского территориального управления Елены Недбайло, обе благоустроенные территории пользуются спросом среди кайерканцев.- Летом здесь любят проводить время не только дети, но и взрослые, хотя и зимой площадки не пустуют. Несмотря на то что основные работы выполнены, мы планируем дополнять скверы новыми малыми архитектурными формами, - отметила она.Кроме того, глава района поделилась планами о ремонте стелы Памяти доблести народов, расположенной на центральной площади Кайеркана. До конца года на сэкономленные средства планируется заключить контракт на поставку строительных материалов и доставить их на территорию, а с нового года оборудовать «тепляк» и приступить к строительно-монтажным работам.Дмитрий Карасёв рекомендовал руководству района взять под личный контроль проведение этих работ в возможно сжатые сроки:- В следующем году 75-летие Великой Победы, и необходимо приложить все усилия, чтобы кайерканцы могли отметить эту важную дату с обновлённым монументом.После осмотра объектов в ходе рабочего совещания также обсуждались перспективы дальнейшего развития инфраструктуры района. В 2021 году Кайеркан будет отмечать своё 65-летие, и уже сейчас необходимо планировать проведение необходимых работ.- Предлагаю направить в адрес депутатского корпуса ваши предложения в части благоустройства Кайеркана, ремонта социально значимых объектов и жилых домов, чтобы к юбилейной дате район заметно преобразился. Мы с коллегами обязательно учтём пожелания кайерканцев при утверждении бюджета и его последующих корректировках, - резюмировал итоги визита в Кайеркан Дмитрий Карасёв.Фото городского Совета депутатов