Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40955

1 октября 2019, 17:24



Всероссийская перепись-2020 пройдёт в цифровом формате.

Можно будет заполнить онлайн-листы на портале госуслуг. Новые методы сбора информации уже апробированы при переписи, которая проходила в нескольких субъектах Федерации в 2018 году, сообщила Альбина Руднева, врио руководителя Красноярскстата. Заполнить электронную анкету можно не только на себя, но и на членов семьи. При этом каждый участник получит цифровой код-подтверждение прохождения переписи, который нужно будет назвать переписчику. По информации издания «Наш Красноярский край», в традиционном формате мероприятие будет проходить с 4 по 27 октября: дома граждан РФ будут посещать переписчики с планшетами, специальной экипировкой и удостоверениями, действительными при предъявлении паспорта. Будут также организованы телефоны горячих линий, по которым можно уточнить, на самом ли деле пришедший человек является переписчиком. Для тех, кто вообще не хочет пускать чужих в дом, будут организованы специальные участки, куда смогут обратиться люди и ответить на вопросы.

Просмотров:318 Можно будет заполнить онлайн-листы на портале госуслуг. Новые методы сбора информации уже апробированы при переписи, которая проходила в нескольких субъектах Федерации в 2018 году, сообщила Альбина Руднева, врио руководителя Красноярскстата.Заполнить электронную анкету можно не только на себя, но и на членов семьи. При этом каждый участник получит цифровой код-подтверждение прохождения переписи, который нужно будет назвать переписчику.По информации издания «Наш Красноярский край», в традиционном формате мероприятие будет проходить с 4 по 27 октября: дома граждан РФ будут посещать переписчики с планшетами, специальной экипировкой и удостоверениями, действительными при предъявлении паспорта. Будут также организованы телефоны горячих линий, по которым можно уточнить, на самом ли деле пришедший человек является переписчиком. Для тех, кто вообще не хочет пускать чужих в дом, будут организованы специальные участки, куда смогут обратиться люди и ответить на вопросы.