Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40956

2 октября 2019, 12:34



Чудесный тёплый праздник прошёл в кайерканском «Юбилейном».

В этот вечер гостям праздника ещё до концерта представилась уникальная возможность поучаствовать в различных мастер-классах и с помощью мастеров Дома детского творчества сделать украшение из фетра, научиться свит-дизайну – искусству составления конфетных букетов, изготовлению магнитов, а также великолепной технике создания картин из ниток – ниткографии. В фойе для памятных снимков организовали фотозону «Домик в деревне». Инсталляция русской горницы пользовалась большой популярностью и у старшего поколения, и у молодёжи. Открывая праздник, тепло и радостно встретили гостей воспитанники детского сада «Полянка» песней «Поцелую бабушку». Затем зрителей радовали творчеством Александр Хаджаев и Светлана Смычкова, ансамбль казачьей песни «Горлица» и хореографические композиции «Экспромта». Неподражаемо декламировал стихи шестилетний Артур Крыхтин. Во время флеш-моба бабушки, дедушки и их внуки пели хором любимые песни. Традиционно в этот вечер участники конкурса «Бабушкин пирог» радовали гостей кулинарными изысками. Пирог «Подсолнух» от Алины Ивановны Крамаревой, пирог «Бабушкина сказка» от Елены Александровны Передерий и пирог «Дары тундры» от Валентины Николаевны Волошиной оказались выше всяких похвал. Жюри и зрители оценили не только изумительный вкус и оформление выпечки, но и оригинальные театрализованные презентации конкурсных шедевров. Приз зрительских симпатий получил пирог «Бабушкина сказка». Продолжился вечер в кинозале показом художественного фильма «Верные друзья». Фото КДЦ "Юбилейный"

Просмотров:103 1 октября в КДУ «Юбилейный» прошла праздничная программа «Поёт душа – танцует осень!», посвящённая Международному дню пожилых людей.В этот вечер гостям праздника ещё до концерта представилась уникальная возможность поучаствовать в различных мастер-классах и с помощью мастеров Дома детского творчества сделать украшение из фетра, научиться свит-дизайну – искусству составления конфетных букетов, изготовлению магнитов, а также великолепной технике создания картин из ниток – ниткографии.В фойе для памятных снимков организовали фотозону «Домик в деревне». Инсталляция русской горницы пользовалась большой популярностью и у старшего поколения, и у молодёжи.Открывая праздник, тепло и радостно встретили гостей воспитанники детского сада «Полянка» песней «Поцелую бабушку». Затем зрителей радовали творчеством Александр Хаджаев и Светлана Смычкова, ансамбль казачьей песни «Горлица» и хореографические композиции «Экспромта». Неподражаемо декламировал стихи шестилетний Артур Крыхтин. Во время флеш-моба бабушки, дедушки и их внуки пели хором любимые песни.Традиционно в этот вечер участники конкурса «Бабушкин пирог» радовали гостей кулинарными изысками. Пирог «Подсолнух» от Алины Ивановны Крамаревой, пирог «Бабушкина сказка» от Елены Александровны Передерий и пирог «Дары тундры» от Валентины Николаевны Волошиной оказались выше всяких похвал. Жюри и зрители оценили не только изумительный вкус и оформление выпечки, но и оригинальные театрализованные презентации конкурсных шедевров. Приз зрительских симпатий получил пирог «Бабушкина сказка».Продолжился вечер в кинозале показом художественного фильма «Верные друзья».Фото КДЦ "Юбилейный"