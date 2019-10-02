Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40957

2 октября 2019, 12:55



Разогнался и врезался в автокран. В ДТП на автодороге Норильск - Алыкель пострадали пассажиры.

В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки. Женщина была доставлена в городскую больницу, мужчина от госпитализации отказался. Водители в ДТП не пострадали. На месте происшествия дорожные полицейские установили, что все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности, что уберегло их от более серьёзных травм. По факту ДТП проводится проверка, госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства. Инспектора ГИБДД настойчиво просят водителей быть бдительными в условиях гололедицы и межсезонья. Фото очевидцев ДТП

Просмотров:303 Авария произошла вчера, около 18 часов, на 11 километре автодороги Норильск -Алыкель – у поворота на НМЗ. Водитель автомобиля «Датсун», возвращавшийся из аэропорта, неверно выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и столкнулся с автокраном «Либхер», который направлялся в Норильск.В результате ДТП пострадали пассажиры легковушки. Женщина была доставлена в городскую больницу, мужчина от госпитализации отказался. Водители в ДТП не пострадали. На месте происшествия дорожные полицейские установили, что все участники ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности, что уберегло их от более серьёзных травм.По факту ДТП проводится проверка, госавтоинспекторы выясняют все обстоятельства.Инспектора ГИБДД настойчиво просят водителей быть бдительными в условиях гололедицы и межсезонья.Фото очевидцев ДТП