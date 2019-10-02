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2 октября 2019, 13:21



Она улетела, но обещала вернуться. Дарёна Хэйл завершила работу с норильскими авторами в рамках «Северного тревелога».

За время занятий в норильской поэтической лаборатории под руководством Дарёны Хэйл родилось несколько десятков новых стихов и рассказов. Одна из участниц, сделавшая для себя ряд творческих открытий, даже посвятила гостье своё стихотворение. В целом горожане писали о разном: о любви, о литературе, о своём месте в жизни и, конечно же, о Норильске. Дарёна Хэйл тоже составила своё представление о нашем суровом городе: «Мне в Норильске понравилось абсолютно всё: архитектура центральных улиц окраин. Понравился относительно новый, как я поняла, стрит-арт, особенно полярный медведь. Понравился вид из окна АРТ-резиденции – на историческую часть города. И даже северный ветер мне понравился, он как бы намекает, что нужно что-то тяжёлое положить в сумочку. Или хотя бы поплотнее поесть». Любопытным опытом для начинающих писателей стало проведение литературной игры для прозаиков. Из общей колоды карточек-заданий игроки по очереди вытащили место действия истории, сюжет, персонажей, препятствие и ключ-фразу, которая обязательно должна быть в рассказе. Время написания заняло полтора часа. В итоге на свет родились несколько триллеров, пара юмористических рассказов и ряд философских притч про раздвоение личности. Это авторская игра Хэйл, которая в ближайшее время станет «настолкой». В неё можно будет играть как на занятиях по литературному творчеству, так и просто в компании друзей, готовых в любое время взяться за перо. Все написанные в рекордно короткие сроки рассказы наряду со стихами войдут в сборник «Норильск пишет», который выпустят в самое ближайшее время в одном из норильских издательств. Дарёна Хэйл выступит в роли литературного редактора. «Так что я ещё вернусь!» - погрозила Дарёна тем авторам, кто ещё не отшлифовал свои стихи. Хотя нет, скорее, она это сказала другим тоном: теперь она точно уверена, что поездка в Норильск – это не северная ссылка, а реальный приз от организаторов конкурса «Северный тревелог». Фото сотрудников ЦБС

Просмотров:100 В публичной библиотеке прошла заключительная встреча с красноярской писательницей Дарёной Хэйл. Две недели она работала с начинающими поэтами Норильска в рамках грантового проекта «Северный тревелог», реализуемого при поддержке благотворительной программы «Мир новых возможностей» компании «Норникель» и МВК «Музей Норильска».За время занятий в норильской поэтической лаборатории под руководством Дарёны Хэйл родилось несколько десятков новых стихов и рассказов. Одна из участниц, сделавшая для себя ряд творческих открытий, даже посвятила гостье своё стихотворение. В целом горожане писали о разном: о любви, о литературе, о своём месте в жизни и, конечно же, о Норильске.Дарёна Хэйл тоже составила своё представление о нашем суровом городе: «Мне в Норильске понравилось абсолютно всё: архитектура центральных улиц окраин. Понравился относительно новый, как я поняла, стрит-арт, особенно полярный медведь. Понравился вид из окна АРТ-резиденции – на историческую часть города. И даже северный ветер мне понравился, он как бы намекает, что нужно что-то тяжёлое положить в сумочку. Или хотя бы поплотнее поесть».Любопытным опытом для начинающих писателей стало проведение литературной игры для прозаиков. Из общей колоды карточек-заданий игроки по очереди вытащили место действия истории, сюжет, персонажей, препятствие и ключ-фразу, которая обязательно должна быть в рассказе. Время написания заняло полтора часа. В итоге на свет родились несколько триллеров, пара юмористических рассказов и ряд философских притч про раздвоение личности. Это авторская игра Хэйл, которая в ближайшее время станет «настолкой». В неё можно будет играть как на занятиях по литературному творчеству, так и просто в компании друзей, готовых в любое время взяться за перо.Все написанные в рекордно короткие сроки рассказы наряду со стихами войдут в сборник «Норильск пишет», который выпустят в самое ближайшее время в одном из норильских издательств. Дарёна Хэйл выступит в роли литературного редактора.«Так что я ещё вернусь!» - погрозила Дарёна тем авторам, кто ещё не отшлифовал свои стихи. Хотя нет, скорее, она это сказала другим тоном: теперь она точно уверена, что поездка в Норильск – это не северная ссылка, а реальный приз от организаторов конкурса «Северный тревелог».Фото сотрудников ЦБС