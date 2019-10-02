Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40959

2 октября 2019, 13:23



В России могут легализовать молодёжное предпринимательство – уже сейчас разрабатывается платформа для поддержки молодых бизнесменов.

Отметим, что по закону предпринимательскую деятельность можно вести с 14-летнего возраста, но все юридические действия обязаны подтверждаться и быть нотариально одобрены родителями или опекунами несовершеннолетнего предпринимателя. «Самостоятельной предпринимательской деятельностью назвать это сложно. Существует процедура эмансипации – признание дееспособности, но она доступна только с 16 лет и связана она с множеством бюрократических преград», - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Агентство стратегических инициатив, в свою очередь, предлагает установить возможность признавать людей с 14 до 18 лет полностью дееспособными на ведение деятельности, приносящей доход. Генеральный директор Агентства Светлана Чупшева подчеркнула, что поддержка молодёжного предпринимательства является одной из ключевых задач в рамках реализации национального проекта «Поддержка предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы»: «Большой прирост предпринимателей даёт именно молодёжь. Новые технологии и IT – ниша для создания новых субъектов МСП. Необходимо создать условия поддержки молодых ребят, которые не боятся рисков, возможность развиваться и создавать проекты, не боясь совершить ошибки». Уже к середине 2020 года заработает цифровая платформа поддержки молодёжных бизнес-проектов. По словам студента, технического директора ООО «Инициатива» Дмитрия Резникова, платформа призвана сформировать общество молодёжных лидеров, молодых предпринимателей: «Крайне важно, чтобы у всех молодых предпринимателей во всех уголках страны были равные условия для развития и одинаковый доступ ко всем сервисам и поддержкам». В новую онлайн-платформу будут интегрированы сервисы АСИ по поддержке проектов. Также платформа объединит ряд государственных услуг, предоставляемых предпринимателям, и станет агрегатом всех существующих мер поддержки.

Просмотров:81 Предложение о легализации молодёжного предпринимательства разрабатывают Агентство стратегических инициатив совместно с Министерством юстиции РФ и Министерством экономического развития РФ. Ранее президент РФ Владимир Путин, в рамках встречи с попечительским советом АСИ, которая состоялась 18 сентября, отметил о существующей проблеме молодёжного предпринимательства и необходимости максимально «разбюрократировать всё, что мешает молодым людям активно и полноценно принимать участие в предпринимательской деятельности». А 1 октября в МИЦ «Известия» прошла пресс-конференция, в которой приняли участие генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева и студент, технический директор ООО «Инициатива» Дмитрий Резников.Отметим, что по закону предпринимательскую деятельность можно вести с 14-летнего возраста, но все юридические действия обязаны подтверждаться и быть нотариально одобрены родителями или опекунами несовершеннолетнего предпринимателя.«Самостоятельной предпринимательской деятельностью назвать это сложно. Существует процедура эмансипации – признание дееспособности, но она доступна только с 16 лет и связана она с множеством бюрократических преград», - отметила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.Агентство стратегических инициатив, в свою очередь, предлагает установить возможность признавать людей с 14 до 18 лет полностью дееспособными на ведение деятельности, приносящей доход. Генеральный директор Агентства Светлана Чупшева подчеркнула, что поддержка молодёжного предпринимательства является одной из ключевых задач в рамках реализации национального проекта «Поддержка предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы»:«Большой прирост предпринимателей даёт именно молодёжь. Новые технологии и IT – ниша для создания новых субъектов МСП. Необходимо создать условия поддержки молодых ребят, которые не боятся рисков, возможность развиваться и создавать проекты, не боясь совершить ошибки».Уже к середине 2020 года заработает цифровая платформа поддержки молодёжных бизнес-проектов. По словам студента, технического директора ООО «Инициатива» Дмитрия Резникова, платформа призвана сформировать общество молодёжных лидеров, молодых предпринимателей: «Крайне важно, чтобы у всех молодых предпринимателей во всех уголках страны были равные условия для развития и одинаковый доступ ко всем сервисам и поддержкам».В новую онлайн-платформу будут интегрированы сервисы АСИ по поддержке проектов. Также платформа объединит ряд государственных услуг, предоставляемых предпринимателям, и станет агрегатом всех существующих мер поддержки.