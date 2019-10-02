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2 октября 2019, 14:49



В Молодёжном центре Норильска завершилась осенняя сессия краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020».

Всего было поддержано 11 проектов на общую сумму более 200 тысяч рублей.

Просмотров:73 С 27 по 29 сентября норильская молодёжь проходила обучение в проектной школе Молодёжного центра. Под руководством тренеров из Красноярска Екатерины Гладких и Алены Савчковой ребята учились тонкостям написания проектов. Итоговым мероприятием стала защита проектов перед экспертным советом с перспективой их дальнейшей реализации.Всего было поддержано 11 проектов на общую сумму более 200 тысяч рублей.