Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40961

2 октября 2019, 14:52



В Талнахе во дворе дома дети разбили скульптуру, но никакого наказания им не грозит.

Позже стало известно, что испортили скульптуру подростки, это подтверждает видео, снятое очевидцами из окрестных домов. Правда, его качество не позволяет распознать лица малолетних вандалов, видно только, как ребёнок пинает её ногами. Тем не менее никаких мер против подростков чиновники предпринимать не планируют, разве что вынесут устное порицание. Дело в том, что, по словам представителей администрации района Талнах, над фигуркой до этого уже кто-то серьёзно потрудился, дети её только доломали. Восстановлению фигурка не подлежит.

Просмотров:79 Жители Талнаха поделились снимками разбитой фигурки-тотема, изображающей маленького лешего. Скульптуру установили только этим летом на муниципальные средства в рамках благоустройства района, её стоимость составила 21 тысячу рублей. Совершенно точно, что деформация скульптуры не могла произойти по вине стихии.Позже стало известно, что испортили скульптуру подростки, это подтверждает видео, снятое очевидцами из окрестных домов. Правда, его качество не позволяет распознать лица малолетних вандалов, видно только, как ребёнок пинает её ногами.Тем не менее никаких мер против подростков чиновники предпринимать не планируют, разве что вынесут устное порицание. Дело в том, что, по словам представителей администрации района Талнах, над фигуркой до этого уже кто-то серьёзно потрудился, дети её только доломали.Восстановлению фигурка не подлежит.