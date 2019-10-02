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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:48 Завтра в Дудинке открывается заседание дискуссионного клуба по созданию стратегии развития Арктики.
15:46 Впервые в Норильске для норильских танцоров прошли мастер-классы от известного педагога и хореографа Романа Итальянкина. Подробности визита.
15:45 Будапешт впервые соприкоснулся с культурой народов Таймыра.
14:52 В Талнахе во дворе дома дети разбили скульптуру, но никакого наказания им не грозит.
14:49 В Молодёжном центре Норильска завершилась осенняя сессия краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020».
13:23 В России могут легализовать молодёжное предпринимательство – уже сейчас разрабатывается платформа для поддержки молодых бизнесменов.
13:21 Она улетела, но обещала вернуться. Дарёна Хэйл завершила работу с норильскими авторами в рамках «Северного тревелога».
12:55 Разогнался и врезался в автокран. В ДТП на автодороге Норильск - Алыкель пострадали пассажиры.
12:34 Чудесный тёплый праздник прошёл в кайерканском «Юбилейном».
17:24 Всероссийская перепись-2020 пройдёт в цифровом формате.
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