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2 октября 2019, 14:52

В Талнахе во дворе дома дети разбили скульптуру, но никакого наказания им не грозит.


Жители Талнаха поделились снимками разбитой фигурки-тотема, изображающей маленького лешего. Скульптуру установили только этим летом на муниципальные средства в рамках благоустройства района, её стоимость составила 21 тысячу рублей. Совершенно точно, что деформация скульптуры не могла произойти по вине стихии.
Позже стало известно, что испортили скульптуру подростки, это подтверждает видео, снятое очевидцами из окрестных домов. Правда, его качество не позволяет распознать лица малолетних вандалов, видно только, как ребёнок пинает её ногами.
Тем не менее никаких мер против подростков чиновники предпринимать не планируют, разве что вынесут устное порицание. Дело в том, что, по словам представителей администрации района Талнах, над фигуркой до этого уже кто-то серьёзно потрудился, дети её только доломали.
Восстановлению фигурка не подлежит.

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13:41   Сегодня, в День пожилого человека, в Норильске пройдут праздничные мероприятия. 13:03   «Заполярная Правда» проведёт прямую линию с помощником прокурора.
12:16   Мурманский морской торговый порт - лидер Национальной Премии «Транспортная безопасность России - 2019». 11:43   Утверждены минимальные размеры взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов на очередной трёхлетний период.
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