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2 октября 2019, 15:45



Будапешт впервые соприкоснулся с культурой народов Таймыра.

В творческую программу северян вошли выступления представителей пяти коренных этносов полуострова: долган, ненцев, нганасан, эвенков и энцев. Участники мероприятия продемонстрировали зрителям национальные костюмы, головные уборы и украшения народов Таймыра, исполнили круговой обрядовый танец нганасан бетырся, эвенкийский обрядовый танец ёхорьё, танец долган – хэйро и самобытные традиционные песни. Также они провели мастер-классы по прикладному творчеству и приготовлению национальных блюд и развернули выставку декоративно-прикладного творчества. Кроме того, участники делегации побывали на экскурсии по столице Венгрии, посетили кафедру финно-угроведения Института венгерского и финно-угорского языкознания Университета имени Этвеша Лоранда и провели творческую встречу со школьниками и студентами. Начальник управления культуры администрации муниципального района Валентина Сацкая поощрила благодарственными письмами участников музыкально-выставочной программы, а также делегацию муниципального района, принявшую участие в IV Фестивале Русского географического общества «Открываем Россию заново! Вместе», проходившем в Москве. Фото Дениса Кожевникова из архива ЗП

Просмотров:20 В Дудинку вернулась творческая делегация, представившая культуру коренных малочисленных народов Таймыра на музыкально-выставочной программе «Финно-угорский транзит», которая проходила в городе Будапеште.В творческую программу северян вошли выступления представителей пяти коренных этносов полуострова: долган, ненцев, нганасан, эвенков и энцев. Участники мероприятия продемонстрировали зрителям национальные костюмы, головные уборы и украшения народов Таймыра, исполнили круговой обрядовый танец нганасан бетырся, эвенкийский обрядовый танец ёхорьё, танец долган – хэйро и самобытные традиционные песни. Также они провели мастер-классы по прикладному творчеству и приготовлению национальных блюд и развернули выставку декоративно-прикладного творчества.Кроме того, участники делегации побывали на экскурсии по столице Венгрии, посетили кафедру финно-угроведения Института венгерского и финно-угорского языкознания Университета имени Этвеша Лоранда и провели творческую встречу со школьниками и студентами.Начальник управления культуры администрации муниципального района Валентина Сацкая поощрила благодарственными письмами участников музыкально-выставочной программы, а также делегацию муниципального района, принявшую участие в IV Фестивале Русского географического общества «Открываем Россию заново! Вместе», проходившем в Москве.Фото Дениса Кожевникова из архива ЗП