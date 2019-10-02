Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40963

2 октября 2019, 15:46



Впервые в Норильске для норильских танцоров прошли мастер-классы от известного педагога и хореографа Романа Итальянкина. Подробности визита.

- Первые мои занятия у Малько проходили в студии, которая находилась в институте Крайнего Севера – рассказывает Роман. – Потом уже они перешли в ГЦК, который тогда собрал множество творческих коллективов. Это были юниорские годы, очень важные для любого спортсмена, когда ты учишься ставить цели и задачи… С 13 до 17 лет занятие танцами становится более осознанным, ты понимаешь что и как надо делать, а не копировать слепо своего педагога. Нам повезло, потому что Сергей, Светлана, Евгений и Елена были действующими танцорами. Мы буквально заряжались энергией их выступлений, энергией творческих исканий, их работоспособностью. Мы много выступали, три наши юниорские пары были на краевом первенстве в Красноярске. И все три победили. Другой опыт, который я получил от Малько в 14 лет, – это возможность самостоятельно вести занятия, что мне тоже очень пригодилось в профессиональной жизни. Занятия танцами продолжились на юге России, в Новороссийске, кроме них Роман стал активнее заниматься преподавательской деятельностью и выступать на различных соревнованиях российского и международного уровней. В любительской категории он в свои 16 лет достиг уровня мастера спорта, а это значит, что попал в топ 25 лучших спортсменов во взрослой категории в открытом классе. С Америкой, как говорит сам Роман, всё произошло случайно. В 25 лет он попал в Лос-Анджелес, а там один из директоров местной студии искал молодых педагогов. Сначала Роман думал, что это розыгрыш, но когда ему оформили рабочую визу, понял, что всё серьёзно. Америка стала следующим этапом становления его как спортсмена и танцора. В Лос-Анджелесе его карьера вошла в профессиональное русло, и статус профессионала дал ему лицензию на право преподавательской деятельности в США. С 2007 года Итальянкин представляет Америку на всех международных соревнованиях. Его пара с Александрой Боковой неоднократно становилась лучшей среди профессионалов в латиноамериканской программе. Спустя 22 года Норильск поразил Романа. - Из Норильска я уехал в 1997 году. Мне было важно увидеть школы, где я учился, – рассказывает Роман. – Я зашёл в четвёртую гимназию, которая сейчас закрыта, навестил десятую школу, где учился со второй по девятый класс. Всегда хочется вернуться в места своего детства, чтобы посмотреть, а что сейчас с ними происходит. Впечатления о Норильске самые положительные. Центральная часть города великолепна. В Америке небольшие городки выглядят намного хуже. Александра Бокова, партнёр Романа по танцам: - Я первый раз в Норильске, и меня поразила природа, которая сочетается с производственной картиной. Это красиво и в этом есть что-то завораживающее. Мы много путешествуем и, например в Италии, на улицах гораздо больше мусора, даже в курортных городах. В Норильске чисто, очень красиво. И всё же главная цель поездки – это мастер-классы. Стоит сказать, что у именитой танцевальной пары – Романа и Александры - очень плотный график выступлений и, когда между соревнованиями появилось окно в четыре дня, они, ни минуты не сомневаясь, решили приехать на Север. Роман с воспитанниками Елены Малько был знаком и раньше: первая встреча Романа Итальянкина с ансамблем «Болеро» состоялась в Новороссийске во время их творческого сезона коллектива в лагере «Премьера». Продолжился обмен опытом в Норильске. Три дня с утра и до вечера педагоги делились с ребятами от четырёх до 16 лет премудростями латиноамериканского танца: самбы, румбы, ча-ча-ча и джайва, объясняя и показывая различные нюансы движений, его построения и диапазона. Ребятам ещё предстоит переварить тот огромный объём информации, который им дали, разложить по полочкам и воплощать в жизнь. Хореографы оценили уровень подготовки юных танцоров. По мнению Романа, дети, говоря профессиональным языком, «растанцованы», в чём есть немалая заслуга их руководителя Елены Малько. - С детьми очень интересно работать, в них есть энергия и огромное желание узнавать больше, расти профессионально, совершенствоваться. При этом они сохраняют свою индивидуальность. Для профессионального танцора индивидуальность не менее важна, чем техника. Они не танцуют по шаблону, как педагог показал, а пытаются найти свой почерк. Три дня на мастер-классах мы плотно работали над глубиной движения, чтобы люди, сидящие в зале, чувствовали эмоции, южный колорит и темперамент. Кроме того, танец постоянно меняется, какие-то движения приходят в него, какие-то уходят, мы хотели дать ту его современную форму, которая бы позволила держать высокий уровень выступления. За всё время своего общения с детьми я ни разу не повысил голос и разговаривал как со взрослыми людьми. И такая дисциплина в коллективе тоже меня приятно удивила. Американские танцоры не столь дисциплинированны. Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА

Просмотров:302 Роман Итальянкин - наш земляк. Он жил в Норильске с 1988 по 1996 год. Родители привели его на бальные танцы в девять лет, в ДК к Валентине Пасечной, у которой он занимался 2,5 года. Потом он продолжал учиться у двух известных танцевальных пар Малько: Сергея и Светланы, Евгения и Елены. Этот период стал для Романа началом будущей танцевальной карьеры.- Первые мои занятия у Малько проходили в студии, которая находилась в институте Крайнего Севера – рассказывает Роман. – Потом уже они перешли в ГЦК, который тогда собрал множество творческих коллективов. Это были юниорские годы, очень важные для любого спортсмена, когда ты учишься ставить цели и задачи… С 13 до 17 лет занятие танцами становится более осознанным, ты понимаешь что и как надо делать, а не копировать слепо своего педагога. Нам повезло, потому что Сергей, Светлана, Евгений и Елена были действующими танцорами. Мы буквально заряжались энергией их выступлений, энергией творческих исканий, их работоспособностью. Мы много выступали, три наши юниорские пары были на краевом первенстве в Красноярске. И все три победили. Другой опыт, который я получил от Малько в 14 лет, – это возможность самостоятельно вести занятия, что мне тоже очень пригодилось в профессиональной жизни.Занятия танцами продолжились на юге России, в Новороссийске, кроме них Роман стал активнее заниматься преподавательской деятельностью и выступать на различных соревнованиях российского и международного уровней. В любительской категории он в свои 16 лет достиг уровня мастера спорта, а это значит, что попал в топ 25 лучших спортсменов во взрослой категории в открытом классе.С Америкой, как говорит сам Роман, всё произошло случайно. В 25 лет он попал в Лос-Анджелес, а там один из директоров местной студии искал молодых педагогов. Сначала Роман думал, что это розыгрыш, но когда ему оформили рабочую визу, понял, что всё серьёзно. Америка стала следующим этапом становления его как спортсмена и танцора. В Лос-Анджелесе его карьера вошла в профессиональное русло, и статус профессионала дал ему лицензию на право преподавательской деятельности в США. С 2007 года Итальянкин представляет Америку на всех международных соревнованиях. Его пара с Александрой Боковой неоднократно становилась лучшей среди профессионалов в латиноамериканской программе.Спустя 22 года Норильск поразил Романа.- Из Норильска я уехал в 1997 году. Мне было важно увидеть школы, где я учился, – рассказывает Роман. – Я зашёл в четвёртую гимназию, которая сейчас закрыта, навестил десятую школу, где учился со второй по девятый класс. Всегда хочется вернуться в места своего детства, чтобы посмотреть, а что сейчас с ними происходит. Впечатления о Норильске самые положительные. Центральная часть города великолепна. В Америке небольшие городки выглядят намного хуже.Александра Бокова, партнёр Романа по танцам:- Я первый раз в Норильске, и меня поразила природа, которая сочетается с производственной картиной. Это красиво и в этом есть что-то завораживающее. Мы много путешествуем и, например в Италии, на улицах гораздо больше мусора, даже в курортных городах. В Норильске чисто, очень красиво.И всё же главная цель поездки – это мастер-классы. Стоит сказать, что у именитой танцевальной пары – Романа и Александры - очень плотный график выступлений и, когда между соревнованиями появилось окно в четыре дня, они, ни минуты не сомневаясь, решили приехать на Север. Роман с воспитанниками Елены Малько был знаком и раньше: первая встреча Романа Итальянкина с ансамблем «Болеро» состоялась в Новороссийске во время их творческого сезона коллектива в лагере «Премьера». Продолжился обмен опытом в Норильске. Три дня с утра и до вечера педагоги делились с ребятами от четырёх до 16 лет премудростями латиноамериканского танца: самбы, румбы, ча-ча-ча и джайва, объясняя и показывая различные нюансы движений, его построения и диапазона. Ребятам ещё предстоит переварить тот огромный объём информации, который им дали, разложить по полочкам и воплощать в жизнь.Хореографы оценили уровень подготовки юных танцоров. По мнению Романа, дети, говоря профессиональным языком, «растанцованы», в чём есть немалая заслуга их руководителя Елены Малько.- С детьми очень интересно работать, в них есть энергия и огромное желание узнавать больше, расти профессионально, совершенствоваться. При этом они сохраняют свою индивидуальность. Для профессионального танцора индивидуальность не менее важна, чем техника. Они не танцуют по шаблону, как педагог показал, а пытаются найти свой почерк. Три дня на мастер-классах мы плотно работали над глубиной движения, чтобы люди, сидящие в зале, чувствовали эмоции, южный колорит и темперамент. Кроме того, танец постоянно меняется, какие-то движения приходят в него, какие-то уходят, мы хотели дать ту его современную форму, которая бы позволила держать высокий уровень выступления. За всё время своего общения с детьми я ни разу не повысил голос и разговаривал как со взрослыми людьми. И такая дисциплина в коллективе тоже меня приятно удивила. Американские танцоры не столь дисциплинированны.Фото Дениса КОЖЕВНИКОВА