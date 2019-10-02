Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40964

2 октября 2019, 15:48



Завтра в Дудинке открывается заседание дискуссионного клуба по созданию стратегии развития Арктики.

Обсуждения проводятся в рамках стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 г. В Дудинке планируется рассмотреть одно из региональных планов, которые уже были представлены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Республике Саха, Карелии и других регионах России. На слушаниях будут присутствовать представители правительства региона и общественных организаций, а также эксперты и предприниматели Таймыра. Среди вопросов к обсуждению предложены социально-экономические проблемы региона, транспортно-логистическая инфраструктура, горнодобывающая промышленность, участие региона в нефтегазовых проектах России в Арктике, особо охраняемые территории, арктический туризм и многое другое. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:400 Проект создан Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и Проектным офисом развития Арктики. Девиз сообщества: «Чем больше идей, тем больше тем для обсуждений. Пора решить, как будет развиваться Арктика!» Предполагается, что впервые жители и эксперты объединятся для создания государственного документа общей стратегии развития. Каждый может предложить свою идею, заполнив простую форму, а эксперты подготовят лучшие предложения к финальному документу.Обсуждения проводятся в рамках стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 г. В Дудинке планируется рассмотреть одно из региональных планов, которые уже были представлены в Ямало-Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Республике Саха, Карелии и других регионах России.На слушаниях будут присутствовать представители правительства региона и общественных организаций, а также эксперты и предприниматели Таймыра. Среди вопросов к обсуждению предложены социально-экономические проблемы региона, транспортно-логистическая инфраструктура, горнодобывающая промышленность, участие региона в нефтегазовых проектах России в Арктике, особо охраняемые территории, арктический туризм и многое другое.Фото Дениса Кожевникова