Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40965

2 октября 2019, 16:04



В октябре мобильные центры занятости посетят 49 населённых пунктов Красноярья.

В мобильных офисах службы занятости граждане смогут узнать о ситуации на рынке труда, ознакомиться с вариантами подходящей работы, получить консультации по составлению резюме. Работодатели заявят вакансии, получат консультации в сфере трудового законодательства, подберут необходимый персонал. Кроме того, в Краснотуранском районе мобильный центр впервые в этом году посетит деревню Кедровая, село Новоивановка и посёлок Джирим. В Богучанском районе специалисты службы занятости отправятся в посёлок Говорково, находящийся в 120 километрах от районного центра. Там организуют консультационный пункт для людей предпенсионного возраста. Специалисты проконсультируют граждан об услугах службы занятости, возможности пройти профессиональное обучение, вариантах трудоустройства. Ознакомиться с графиком выездов мобильных центров занятости можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.

Просмотров:257 Всего в октябре планируется 30 выездов мобильных центров занятости населения, которые посетят 49 населённых пунктов Красноярского края. Самые отдалённые из них – село Нижнеусинское Ермаковского района и посёлок Такучет Богучанского района.В мобильных офисах службы занятости граждане смогут узнать о ситуации на рынке труда, ознакомиться с вариантами подходящей работы, получить консультации по составлению резюме. Работодатели заявят вакансии, получат консультации в сфере трудового законодательства, подберут необходимый персонал.Кроме того, в Краснотуранском районе мобильный центр впервые в этом году посетит деревню Кедровая, село Новоивановка и посёлок Джирим. В Богучанском районе специалисты службы занятости отправятся в посёлок Говорково, находящийся в 120 километрах от районного центра. Там организуют консультационный пункт для людей предпенсионного возраста. Специалисты проконсультируют граждан об услугах службы занятости, возможности пройти профессиональное обучение, вариантах трудоустройства.Ознакомиться с графиком выездов мобильных центров занятости можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края.