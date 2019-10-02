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2 октября 2019, 16:49



В ряде городов России, в числе которых и Норильск, из-за потепления климата начала таять многолетняя мерзлота.

Как рассказал РИА «Новости» ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин, один из авторов доклада межправительственной группы экспертов по изменению климата «Океан и криосфера в меняющемся климате», более половины территории России занимают многолетняя мерзлота, ледники, снег и морской лёд. К 2100 году многолетняя мерзлота может оттаять на три-четыре метра. Сейчас вблизи границы мерзлоты находятся Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский, Норильск, Салехард, Якутск, Оймякон, Тикси. К концу XXI века граница отодвинется дальше к северу и затронет Игарку, Якутск, Магадан. По данным Минприроды РФ, климат в России теплеет быстрее, чем в среднем на планете. С 1976 по 2017 год среднегодовые температуры росли каждые 10 лет почти на 0,5°C. В мире этот показатель составляет около 0,2°C. В случае глобального потепления на юге России и в Южной Сибири прогнозируется снижение объёма воды в равнинных реках, что приведёт к засухам и неурожаю. Подъём уровня Каспийского моря станет причиной подтопления прибрежных населённых пунктов, а таяние вечной мерзлоты может разрушить места захоронения опасных химических, биологических и радиоактивных веществ. Также ожидается ускоренное старение зданий, автомобильных дорог и деформация железнодорожных путей, что приведёт к росту числа аварий. Фото geoman.ru

Просмотров:453 Наиболее быстро этот процесс идёт в районе Воркуты, Салехарда, Читы, Улан-Удэ и Петропавловска-Камчатского.Как рассказал РИА «Новости» ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института Алексей Екайкин, один из авторов доклада межправительственной группы экспертов по изменению климата «Океан и криосфера в меняющемся климате», более половины территории России занимают многолетняя мерзлота, ледники, снег и морской лёд. К 2100 году многолетняя мерзлота может оттаять на три-четыре метра. Сейчас вблизи границы мерзлоты находятся Воркута, Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский, Норильск, Салехард, Якутск, Оймякон, Тикси. К концу XXI века граница отодвинется дальше к северу и затронет Игарку, Якутск, Магадан.По данным Минприроды РФ, климат в России теплеет быстрее, чем в среднем на планете. С 1976 по 2017 год среднегодовые температуры росли каждые 10 лет почти на 0,5°C. В мире этот показатель составляет около 0,2°C.В случае глобального потепления на юге России и в Южной Сибири прогнозируется снижение объёма воды в равнинных реках, что приведёт к засухам и неурожаю. Подъём уровня Каспийского моря станет причиной подтопления прибрежных населённых пунктов, а таяние вечной мерзлоты может разрушить места захоронения опасных химических, биологических и радиоактивных веществ.Также ожидается ускоренное старение зданий, автомобильных дорог и деформация железнодорожных путей, что приведёт к росту числа аварий.Фото geoman.ru