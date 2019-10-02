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2 октября 2019, 17:29



В Центральном районе, в Городском центре культуры, состоялся праздничный концерт «В стиле ретро».

Создавали атмосферу 60-80 годов участники творческих коллективов Норильска. В фойе первого этажа гостей встречал струнный ансамбль «Доминант». Заботливые ребята из «Молодой гвардии» провожали пожилых гостей к их почётным местам. Горячие аплодисменты благодарности продолжились и в большом зале, где один из молодых ведущих поначалу весело предложил ветеранам в зале отметить праздник мудрого возраста по-современному и устроить настоящую пати-вечеринку. Но все же единодушным голосованием решили вспомнить годы молодости в атмосфере любимых мелодий о главном. В исполнении солистов студии Voices и городской хоровой капеллы прозвучало немало ретропесен. А танцевальные команды «Болеро», «Шкода», «Фристайл» и «Оганер» порадовали своими хитами и новыми постановками. Вдохновленные пожилые норильчане в финале вечера от души благодарили талантливую молодежь за отличный концерт, полный нежности и уважения к старшему поколению. А ветеран Гавриил Попов заметил, что таких замечательных выступлений не увидишь и по центральным каналам, и что творчество нашей молодёжи отличает высокая исполнительская культура и сердечность. И ещё герои дня отметили, что такие вечера - отличная возможность собраться горожанам разным поколений вместе и обменяться радостью и сердечной энергией. А это только прибавляет жизненных сил, дарит здоровье и оптимизм. Фото Ирины Даниленко

Просмотров:225 В этот вечер представители старшего поколения норильчан получили возможность побывать в том временном отрезке, когда они только начинали свой самостоятельный жизненный путь, окунуться в яркие воспоминания, связанные с добрыми фильмами, музыкой, звучавшей на танцплощадках, песнями, которые пели все, от мала до велика.Создавали атмосферу 60-80 годов участники творческих коллективов Норильска. В фойе первого этажа гостей встречал струнный ансамбль «Доминант». Заботливые ребята из «Молодой гвардии» провожали пожилых гостей к их почётным местам. Горячие аплодисменты благодарности продолжились и в большом зале, где один из молодых ведущих поначалу весело предложил ветеранам в зале отметить праздник мудрого возраста по-современному и устроить настоящую пати-вечеринку. Но все же единодушным голосованием решили вспомнить годы молодости в атмосфере любимых мелодий о главном.В исполнении солистов студии Voices и городской хоровой капеллы прозвучало немало ретропесен. А танцевальные команды «Болеро», «Шкода», «Фристайл» и «Оганер» порадовали своими хитами и новыми постановками.Вдохновленные пожилые норильчане в финале вечера от души благодарили талантливую молодежь за отличный концерт, полный нежности и уважения к старшему поколению. А ветеран Гавриил Попов заметил, что таких замечательных выступлений не увидишь и по центральным каналам, и что творчество нашей молодёжи отличает высокая исполнительская культура и сердечность. И ещё герои дня отметили, что такие вечера - отличная возможность собраться горожанам разным поколений вместе и обменяться радостью и сердечной энергией. А это только прибавляет жизненных сил, дарит здоровье и оптимизм.Фото Ирины Даниленко