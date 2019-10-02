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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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14:31 На фоне исчезновения дикого северного оленя с поголовьем домашнего дела обстоят очень неплохо. Красноярский край даже экспортирует панты на Восток.
14:20 Норильские полицейские напоминают, что с начала октября комендантский час для детей начинается с 22 часов.
14:15 Тренер академии ФК «Барселона» проведёт тренировку для школьников в Норильске.
13:49 В ходе рейдов на территории особо охраняемых природных территорий выявлены очередные нарушители.
13:48 К 15 октября завершится ремонт зала единоборств Дома физкультуры. Его обновление займёт всего чуть больше двух месяцев.
13:45 В Москву за 10 тысяч: авиакомпания NordStar объявляет распродажу авиабилетов по всем направлениям, выполняемым из и в Норильск.
12:21 6 октября, накануне показа спектакля "Щелкунчик", в театре откроется выставка "Театральная афиша".
11:51 Встречей между «Норильским никелем» и «Синарой» стартует четвёртый тур чемпионата России по мини-футболу.
11:33 «Силёнок ловить рыбу пока не хватает»: медведица из Норильска осваивается в новом вольере.
19:07 В канун Дня учителя в актовом зале 6-й школы чествовали педагогов норильской системы образования.
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