Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40968

2 октября 2019, 17:30



В Норильске, как и в ряде других городов края, пройдёт операция «Снегоход».

Ежегодно инженеры-инспекторы службы Гостехнадзора края и сотрудники ГИБДД патрулируют места эксплуатации внедорожных мотосредств, проверяют их техническое состояние, наличие документов на право управления техникой. Также выявляют незарегистрированные и незаконно приобретенные мотосредства, случаи управления ими в нетрезвом состоянии. При обнаружении нарушений специалисты выписывают штрафы, а также выносят обязательные для исполнения предписания об устранении имеющихся нарушений. Так, за нарушение правил регистрации предусмотрен штраф от 1500 до 2000 рублей. Отметим, за время проведения операции в 2018 году обследовано около 830 мотосредств. Второй этап профилактической операции запланирован с 22 февраля по 16 марта 2020 года. Фото tokkoro.com

Просмотров:238 Профилактическая операция «Снегоход» пройдёт с 26 октября по 4 ноября на Таймыре, в Эвенкии и Норильске, на остальной территории региона – с 14 по 23 декабря. Цель мероприятия – обеспечить выполнение требований техники безопасности и технического состояния внедорожных машин – снегоходов, снегосаней и прочего, а также - пресечь их незаконное использование, сообщается на официальном портале Красноярского края.Ежегодно инженеры-инспекторы службы Гостехнадзора края и сотрудники ГИБДД патрулируют места эксплуатации внедорожных мотосредств, проверяют их техническое состояние, наличие документов на право управления техникой. Также выявляют незарегистрированные и незаконно приобретенные мотосредства, случаи управления ими в нетрезвом состоянии.При обнаружении нарушений специалисты выписывают штрафы, а также выносят обязательные для исполнения предписания об устранении имеющихся нарушений. Так, за нарушение правил регистрации предусмотрен штраф от 1500 до 2000 рублей.Отметим, за время проведения операции в 2018 году обследовано около 830 мотосредств.Второй этап профилактической операции запланирован с 22 февраля по 16 марта 2020 года.Фото tokkoro.com