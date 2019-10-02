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2 октября 2019, 17:30



В Талнахе вечер для старшего поколения норильчан прошёл на площадке городской библиотеки.

Культурно-досуговый центр совместно с Талнахской городской библиотекой подготовили чайный вечер «Молоды душой». Трогательными стихами гостей поздравили воспитанники детского сада № 74 «Земляничка», пожелав им крепкого здоровья и долголетия. Вокальные ансамбли Талнаха «Аквамарин», «Криницы» и «Жарки» исполнили всеми горячо любимые песни прошедших лет. Особенно тепло гости встретили аукцион «Крылатые фразы», на котором можно было вспомнить цитаты из любимых кинофильмов.

Просмотров:218 Из-за ремонта в КДЦ им. В. Высоцкого праздник проходил в необычной, но очень тёплой и уютной обстановке.Культурно-досуговый центр совместно с Талнахской городской библиотекой подготовили чайный вечер «Молоды душой». Трогательными стихами гостей поздравили воспитанники детского сада № 74 «Земляничка», пожелав им крепкого здоровья и долголетия. Вокальные ансамбли Талнаха «Аквамарин», «Криницы» и «Жарки» исполнили всеми горячо любимые песни прошедших лет. Особенно тепло гости встретили аукцион «Крылатые фразы», на котором можно было вспомнить цитаты из любимых кинофильмов.