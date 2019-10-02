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2 октября 2019, 17:52



Вчера и сегодня в Норильске проходила штабная тренировка по гражданской обороне.

Такие тренировки проверяют уровень компетенции управления гражданской обороны в условиях чрезвычайных ситуаций. Норильск показал в этих учениях высокую степень подготовки к любым внештатным происшествиям.

Просмотров:242 Это всероссийская тренировка ГО и ЧС, которая в Норильске была адаптирована к условиям нашего региона. Учения, посвящённые «Организации выполнения мероприятий по гражданской обороне органами управления и силами РСЧС на территории Российской Федерации», охватили целый ряд учреждений муниципальной сферы и предприятий «Норникеля». Так, например, на медном заводе отрабатывали развёртывание постов радиохимического наблюдения, на ПЕСХ – сборных эвакуационных пунктов, а в школе № 27 – пунктов временного размещения. Прошла проверка системы оповещения и средств индивидуальной защиты, а также готовности защитных сооружений к приёму большого количества людей.Такие тренировки проверяют уровень компетенции управления гражданской обороны в условиях чрезвычайных ситуаций. Норильск показал в этих учениях высокую степень подготовки к любым внештатным происшествиям.