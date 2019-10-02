Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40971

2 октября 2019, 18:17



Через три-пять лет Красноярский край планирует стать лидером по добыче нефти в России.

По оценке экспертов, Красноярский край располагает одной из самых перспективных мировых площадок по добыче нефти и газа. Сейчас самым активно развивающимся в России месторождением считается Ванкорское в Красноярском крае, где добывается порядка 20 миллионов тонн нефти в год. Весной этого года началось опытно-промышленное бурение на Пайяхском месторождении на Таймыре, обещающем стать не менее продуктивным. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:285 Это должно произойти за счёт активной разработки имеющихся на территории региона месторождений. Глава Роснефти Игорь Сечин на восточном форуме в сентябре озвучил существование стратегического проекта «Восток-Ойл», который объединит ресурсную базу Ванкорского, Лодочного, Тагульского, Сузунского, Пайяхского и других месторождений Красноярского края. При этом «Восток-Ойл» станет якорным грузоотправителем для Северного морского пути. Три из этих месторождений находтся на территории Таймыра.По оценке экспертов, Красноярский край располагает одной из самых перспективных мировых площадок по добыче нефти и газа. Сейчас самым активно развивающимся в России месторождением считается Ванкорское в Красноярском крае, где добывается порядка 20 миллионов тонн нефти в год. Весной этого года началось опытно-промышленное бурение на Пайяхском месторождении на Таймыре, обещающем стать не менее продуктивным.Фото Дениса Кожевникова