Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40972

2 октября 2019, 18:33



В Норильске продолжаются капремонты крыш. Сегодня комиссия приняла сразу три кровли, обновлённые из средств регионального оператора.

Стоимость работ на объекте по договору составила 18 574 370,56 рублей. Подрядчик, компания «СеверныйБыт», заменил 1890 м2 утеплителя и стяжки на чердаке, 2 657 м2 кровельного покрытия, обрешётку, которая держит кровельное покрытие. Помимо этого, установлено 35 м3 деревянных элементов стропильной системы крыши, как того требовало проектное решение. Дерево было обработано огнебиозащитными составами, в подтверждение чему будут предъявлены соответствующие протоколы. Данил Харчев, заместитель начальника производственно-технического отдела подрядной организации ООО «СеверныйБыт»: - Материал покрытия защищает древесину от рассыхания, гниения от излишней влаги, а также - от огня. Такой древесине требуется очень высокая температура для возгорания, бытовой пожар её не возьмет. Это увеличивает срок службы дерева, как минимум, в два раза. Также мы заменили старые вентиляционные шахты, прежде выполненные из деревянных материалов и оббитые оцинкованными листами. Мы их демонтировали, выложили шахты кирпичом, оштукатурили и утеплили с применением пароизоляции, минваты и стеклотканью. Помимо этого заменили ограждения крыши, которые стали выше почти в два раза. Объект должен был сдаться 20 сентября, но потребовалось дополнительных 12 дней из-за позднего поступления одного из материалов, нужных для обеспечения системы безопасности на крыше. На проведённые работы подрядчик даёт пятилетнюю гарантию. До конца года компании предстоит завершить ещё больше десятка других объектов. Но на них можно работать при отрицательных температурах: как заверил Данил Харчев, то, что влечет за собой нарушение проекта по погодным условиям, делаться не будет. Всего же за лето на средства фонда регионального оператора отремонтированы кровли на 37 домах, включая многокорпусные. Впереди по плану ещё около 45 кровель. Представители УЖКХ не исключают переноса работ на будущий год – по решению собственников жилья. Сергей Гарбарук, начальник производственного отдела УЖКХ: - На данной крыше недочётов не зафиксировано, подрядчик сделал всё качественно. По другим объектам, надеемся, обойдётся без переноса сроков. Но бывают сложности с материалами – проблема норильская, давно знакомая. Например, весной ненадолго приостанавливались работы в связи с ожиданием поставки в навигацию. Ведь многих материалов на территории нет. Была проблема и с кровельными листами, думаю, многие жители видели крыши, которые были почти готовы – оставалось только покрытие. Сейчас такой проблемы нет, так что, надеемся, все подрядчики, а они в основном норильские, ситуацию знают хорошо – отработают качественно, и мы завершим все запланированные объекты. Фото Ирины Яринской

Просмотров:290 Одна из них, по адресу: ул. Комсомольская, 52, - должна была «откапиталиться» ещё в прошлом году, но конкурс по выбору подрядчика прошёл только в августе, срок окончания работ планировался к 14 декабря. Это не устроило самого подрядчика, и по решению собственников жилья в доме ремонт кровли перенесли на нынешний год. По словам представителей УЖКХ администрации Норильска, капремонт этой кровли, судя по её состоянию, не делался несколько десятков лет.Стоимость работ на объекте по договору составила 18 574 370,56 рублей. Подрядчик, компания «СеверныйБыт», заменил 1890 м2 утеплителя и стяжки на чердаке, 2 657 м2 кровельного покрытия, обрешётку, которая держит кровельное покрытие. Помимо этого, установлено 35 м3 деревянных элементов стропильной системы крыши, как того требовало проектное решение. Дерево было обработано огнебиозащитными составами, в подтверждение чему будут предъявлены соответствующие протоколы.Данил Харчев, заместитель начальника производственно-технического отдела подрядной организации ООО «СеверныйБыт»:- Материал покрытия защищает древесину от рассыхания, гниения от излишней влаги, а также - от огня. Такой древесине требуется очень высокая температура для возгорания, бытовой пожар её не возьмет. Это увеличивает срок службы дерева, как минимум, в два раза. Также мы заменили старые вентиляционные шахты, прежде выполненные из деревянных материалов и оббитые оцинкованными листами. Мы их демонтировали, выложили шахты кирпичом, оштукатурили и утеплили с применением пароизоляции, минваты и стеклотканью. Помимо этого заменили ограждения крыши, которые стали выше почти в два раза.Объект должен был сдаться 20 сентября, но потребовалось дополнительных 12 дней из-за позднего поступления одного из материалов, нужных для обеспечения системы безопасности на крыше. На проведённые работы подрядчик даёт пятилетнюю гарантию. До конца года компании предстоит завершить ещё больше десятка других объектов. Но на них можно работать при отрицательных температурах: как заверил Данил Харчев, то, что влечет за собой нарушение проекта по погодным условиям, делаться не будет.Всего же за лето на средства фонда регионального оператора отремонтированы кровли на 37 домах, включая многокорпусные. Впереди по плану ещё около 45 кровель. Представители УЖКХ не исключают переноса работ на будущий год – по решению собственников жилья.Сергей Гарбарук, начальник производственного отдела УЖКХ:- На данной крыше недочётов не зафиксировано, подрядчик сделал всё качественно. По другим объектам, надеемся, обойдётся без переноса сроков. Но бывают сложности с материалами – проблема норильская, давно знакомая. Например, весной ненадолго приостанавливались работы в связи с ожиданием поставки в навигацию. Ведь многих материалов на территории нет. Была проблема и с кровельными листами, думаю, многие жители видели крыши, которые были почти готовы – оставалось только покрытие. Сейчас такой проблемы нет, так что, надеемся, все подрядчики, а они в основном норильские, ситуацию знают хорошо – отработают качественно, и мы завершим все запланированные объекты.Фото Ирины Яринской