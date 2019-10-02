Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40973

2 октября 2019, 19:07



В канун Дня учителя в актовом зале 6-й школы чествовали педагогов норильской системы образования.

Героев дня от души поздравил исполняющий обязанности главы города Норильска Андрей Малков, который в своё время учился в 6-й школе: - Уверен, что учитель - это самая сложная и ответственная профессия в нашей стране. Сколько же учителям надо иметь терпения, нервов, самообладания, чтобы не только дать хорошие знания, но и вырастить людей, которые могли бы занять свою социальную нишу в нашем обществе. У нас есть очень достойные примеры норильчан, показавших себя в качестве руководителей на всероссийском уровне. И это заслуга системы норильского образования. От всей души желаю, чтобы у вас хватало времени и сил на все начинания, чтоб вас любили и ценили подрастающие поколения. В этот день за высокий профессионализм, добросовестный труд и личный вклад в дело воспитания и образования детей отметили около 180 лучших педагогов. Нарядный зал не мог вместить всех, и награждения пришлось вести в два этапа. Председатель НГСД Александр Пестряков, вручая награды от Заксобрания края и Совета депутатов, сердечно поблагодарил за то образование, которое Норильск дал лично ему: - Мой статус сегодня, моя работа - доказательство того, как качественно норильские учителя готовят своих учеников. И как многодетный отец я постоянно взаимодействую с учительством и надеюсь продолжить это, когда стану дедушкой. Благодарю за то, что выбрали своё замечательное дело! Без вашего труда невозможна в нашей стране работа ни в одной области, тем более в Норильске, где так необходимы хорошие специалисты! Интересно, что 6-ю школу, одну из старейших в Норильске, окончил и начальник норильского управления образования Андрей Колин, которого в младших классах, как и Андрея Малкова, учила незабываемый педагог Тамара Волкова. Растроганный воспоминаниями Андрей Малков в интервью «Заполярке» признался, что в школе особо не отличался успеваемостью, но уже в 17-м училище понял, что для того чтобы чего-то достичь в жизни, надо хорошо учиться. И в этом ему тоже помогли норильские педагоги. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:471 Праздник проходил в школе №6, где гостей тепло встречали нарядные выпускники, а четвероклассники вручали открытки, сделанные собственными руками.Героев дня от души поздравил исполняющий обязанности главы города Норильска Андрей Малков, который в своё время учился в 6-й школе:- Уверен, что учитель - это самая сложная и ответственная профессия в нашей стране. Сколько же учителям надо иметь терпения, нервов, самообладания, чтобы не только дать хорошие знания, но и вырастить людей, которые могли бы занять свою социальную нишу в нашем обществе. У нас есть очень достойные примеры норильчан, показавших себя в качестве руководителей на всероссийском уровне. И это заслуга системы норильского образования. От всей души желаю, чтобы у вас хватало времени и сил на все начинания, чтоб вас любили и ценили подрастающие поколения.В этот день за высокий профессионализм, добросовестный труд и личный вклад в дело воспитания и образования детей отметили около 180 лучших педагогов. Нарядный зал не мог вместить всех, и награждения пришлось вести в два этапа.Председатель НГСД Александр Пестряков, вручая награды от Заксобрания края и Совета депутатов, сердечно поблагодарил за то образование, которое Норильск дал лично ему:- Мой статус сегодня, моя работа - доказательство того, как качественно норильские учителя готовят своих учеников. И как многодетный отец я постоянно взаимодействую с учительством и надеюсь продолжить это, когда стану дедушкой. Благодарю за то, что выбрали своё замечательное дело! Без вашего труда невозможна в нашей стране работа ни в одной области, тем более в Норильске, где так необходимы хорошие специалисты!Интересно, что 6-ю школу, одну из старейших в Норильске, окончил и начальник норильского управления образования Андрей Колин, которого в младших классах, как и Андрея Малкова, учила незабываемый педагог Тамара Волкова. Растроганный воспоминаниями Андрей Малков в интервью «Заполярке» признался, что в школе особо не отличался успеваемостью, но уже в 17-м училище понял, что для того чтобы чего-то достичь в жизни, надо хорошо учиться. И в этом ему тоже помогли норильские педагоги.Фото Владимира Макушкина