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3 октября 2019, 11:33



«Силёнок ловить рыбу пока не хватает»: медведица из Норильска осваивается в новом вольере.

Напомним, за время пребывания в «Роевом ручье» её вылечили и откормили на 40 кг. По словам директора зоопарка, ей требуется набрать ещё столько же. Фото Андрея Горбаня

Просмотров:126 Директор «Роева ручья» Андрей Горбань опубликовал пост, в котором рассказал, как осваивается спасённая медведица из Норильска. У животного достаточно просторный вольер с собственным бассейном. На видео медведица плавает в нём, играет игрушками.Напомним, за время пребывания в «Роевом ручье» её вылечили и откормили на 40 кг. По словам директора зоопарка, ей требуется набрать ещё столько же.Фото Андрея Горбаня