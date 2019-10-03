Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40975

3 октября 2019, 11:51



Встречей между «Норильским никелем» и «Синарой» стартует четвёртый тур чемпионата России по мини-футболу.

Двухматчевое противостояние в рамках Суперлиги пройдёт в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта - домашней площадке «Синары». Сегодня, 3 октября, соперники выйдут на паркет в 17.00, завтра – в 16.00 (время московское). Прямая трансляция игр будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube. Сейчас в активе заполярной команды 10 очков после пяти проведённых встреч и третье место в турнирной таблице. У соперников норильчан восемь набранных очков в четырёх матчах и четвёртая позиция. Лидируют в чемпионате КПРФ и «Газпром-ЮГРА» – у них по 13 очков по итогам шести игр. Справка «ЗП»: Мини-футбольный клуб «Синара» основан в 1992 году, и уже спустя два года екатеринбуржцы дебютировали в элитном дивизионе (на тот момент – Высшая лига), в котором сходу завоевали бронзовые медали. В сезонах 2008/09 и 2009/10 «Синара» становилась победителем главной лиги страны, завоевала Кубок России в 2007 году, а в 2008-м – Кубок УЕФА. Клуб, возглавляемый Евгением Давлетшиным, в регулярном чемпионате прошлого сезона разделил третье место с «Тюменью», уступив в четвертьфинале плей-офф будущему бронзовому призёру - «Динамо-Самара». В четырёх матчах между «Норильским никелем» и «Синарой» в предыдущем розыгрыше Суперлиги, каждый из соперников одержал по две победы: в Норильске игры завершились со счётом 3:1 в пользу гостей и 9:3 в пользу хозяев, в Екатеринбурге первая встреча осталась за северянами – 2:1, во второй сильнее оказались уральцы – 5:3. Всего же за всю историю противостояний клубы провели между собой 65 матчей, в 35 из которых побеждала «Синара», а в 17 – «Норильский никель». 13 раз команды играли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 234-176 в пользу «Синары». Фото с официального сайта МФК "Синара"

Просмотров:106 Двухматчевое противостояние в рамках Суперлиги пройдёт в Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта - домашней площадке «Синары». Сегодня, 3 октября, соперники выйдут на паркет в 17.00, завтра – в 16.00 (время московское). Прямая трансляция игр будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube.Сейчас в активе заполярной команды 10 очков после пяти проведённых встреч и третье место в турнирной таблице. У соперников норильчан восемь набранных очков в четырёх матчах и четвёртая позиция. Лидируют в чемпионате КПРФ и «Газпром-ЮГРА» – у них по 13 очков по итогам шести игр.Справка «ЗП»:Мини-футбольный клуб «Синара» основан в 1992 году, и уже спустя два года екатеринбуржцы дебютировали в элитном дивизионе (на тот момент – Высшая лига), в котором сходу завоевали бронзовые медали. В сезонах 2008/09 и 2009/10 «Синара» становилась победителем главной лиги страны, завоевала Кубок России в 2007 году, а в 2008-м – Кубок УЕФА.Клуб, возглавляемый Евгением Давлетшиным, в регулярном чемпионате прошлого сезона разделил третье место с «Тюменью», уступив в четвертьфинале плей-офф будущему бронзовому призёру - «Динамо-Самара».В четырёх матчах между «Норильским никелем» и «Синарой» в предыдущем розыгрыше Суперлиги, каждый из соперников одержал по две победы: в Норильске игры завершились со счётом 3:1 в пользу гостей и 9:3 в пользу хозяев, в Екатеринбурге первая встреча осталась за северянами – 2:1, во второй сильнее оказались уральцы – 5:3. Всего же за всю историю противостояний клубы провели между собой 65 матчей, в 35 из которых побеждала «Синара», а в 17 – «Норильский никель». 13 раз команды играли вничью. Разница забитых и пропущенных мячей 234-176 в пользу «Синары».Фото с официального сайта МФК "Синара"