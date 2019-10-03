Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40976

3 октября 2019, 12:21



6 октября, накануне показа спектакля "Щелкунчик", в театре откроется выставка "Театральная афиша".

Это совместный проект Норильской детской художественной школы с Заполярным театром драмы им. Вл. Маяковского при поддержке Агентства развития Норильска и рекламного агентства «Кактус». В нём приняли участие 58 учащихся художественной школы в возрасте от 11 до 17 лет. Ребята вместе с преподавателями посетили спектакли, экскурсии, прошли мастер-классы фотографа, дизайнера, руководителя рекламного агентства «Кактус» Александра Харитонова и дизайнера Мариам Саакян (победитель Московской международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела» в номинации «Пионеры русского дизайна» (2016); победитель в номинации «Лучшая научно-исследовательская работа по искусству и дизайну в конкурсе НИРС» (2017) и др. В результате полугодовой работы участники создали 68 афиш к самым разным спектаклям театра. Напомним, что грядущий спектакль - последний в этом году показ сказки «Щелкунчик». Иллюстрация: работа Дарьи Перовой

Просмотров:85 Это совместный проект Норильской детской художественной школы с Заполярным театром драмы им. Вл. Маяковского при поддержке Агентства развития Норильска и рекламного агентства «Кактус». В нём приняли участие 58 учащихся художественной школы в возрасте от 11 до 17 лет. Ребята вместе с преподавателями посетили спектакли, экскурсии, прошли мастер-классы фотографа, дизайнера, руководителя рекламного агентства «Кактус» Александра Харитонова и дизайнера Мариам Саакян (победитель Московской международной биеннале графического дизайна «Золотая пчела» в номинации «Пионеры русского дизайна» (2016); победитель в номинации «Лучшаянаучно-исследовательская работа по искусству и дизайну в конкурсе НИРС» (2017) и др. В результате полугодовой работы участники создали 68 афиш к самым разным спектаклям театра.Напомним, что грядущий спектакль - последний в этом году показ сказки «Щелкунчик».Иллюстрация: работа Дарьи Перовой