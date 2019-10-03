Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40977

3 октября 2019, 13:45



В Москву за 10 тысяч: авиакомпания NordStar объявляет распродажу авиабилетов по всем направлениям, выполняемым из и в Норильск.

Акция распространяется только на перевозки экономическим классом обслуживания. Авиабилеты по сниженным тарифам можно будет приобрести на рейсы с датой выполнения с 7 октября по 24 декабря. В акции примут участие следующие направления: Норильск – Москва – Норильск Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб, с багажом – 11 990 руб. Норильск – Красноярск – Норильск Тариф в одну сторону с багажом без учёта такс и сборов – 8 490 руб. Норильск – Абакан – Норильск Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 8 990 руб., с багажом – 10 990 руб. Норильск – Санкт-Петербург – Норильск Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб., с багажом – 11 990 руб. Норильск – Сочи – Норильск Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб., с багажом – 11 990 руб. Норильск – Екатеринбург – Норильск Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 8 990 руб., с багажом – 10 990 руб. Норильск – Ростов-на-Дону – Норильск Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб., с багажом – 11 990 руб. Норильск – Уфа – Норильск Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб., с багажом – 11 990 руб. Норильск – Новосибирск – Норильск Тариф в одну сторону (без багажа) без учёта такс и сборов – 7 990 руб., с багажом – 9 990 руб. Норильск – Краснодар – Норильск Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб., с багажом – 11 990 руб. Норильск – Минеральные Воды – Норильск Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб., с багажом – 11 990 руб. Норильск – Воронеж – Норильск Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 10 990 руб., с багажом – 12 990 руб. Норильск – Белгород – Норильск Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 10 990 руб., с багажом – 12 990 руб. Норильск – Нижний Новгород – Норильск Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб., с багажом – 11 990 руб. Количество авиабилетов в рамках акции ограниченно. С подробной информацией об условиях проведения акции, правилах бронирования и оплаты авиабилетов можно ознакомиться на сайте авиакомпании NordStar www.nordstar.ru.

Просмотров:110 Распродажа в рамках акции продлится с 4 по 6 октября 2019 года. Специальные тарифы будут действительны только при покупке авиабилетов на сайте авиакомпании www.nordstar.ru.Акция распространяется только на перевозки экономическим классом обслуживания.Авиабилеты по сниженным тарифам можно будет приобрести на рейсы с датой выполнения с 7 октября по 24 декабря. В акции примут участие следующие направления:Норильск – Москва – НорильскТариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб, с багажом – 11 990 руб.Норильск – Красноярск – НорильскТариф в одну сторону с багажом без учёта такс и сборов – 8 490 руб.Норильск – Абакан – НорильскТариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 8 990 руб., с багажом – 10 990 руб.Норильск – Санкт-Петербург – НорильскТариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб., с багажом – 11 990 руб.Норильск – Сочи – НорильскТариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб., с багажом – 11 990 руб.Норильск – Екатеринбург – НорильскТариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 8 990 руб., с багажом – 10 990 руб.Норильск – Ростов-на-Дону – НорильскТариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб., с багажом – 11 990 руб.Норильск – Уфа – НорильскТариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб., с багажом – 11 990 руб.Норильск – Новосибирск – НорильскТариф в одну сторону (без багажа) без учёта такс и сборов – 7 990 руб., с багажом – 9 990 руб.Норильск – Краснодар – НорильскТариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб., с багажом – 11 990 руб.Норильск – Минеральные Воды – НорильскТариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб., с багажом – 11 990 руб.Норильск – Воронеж – НорильскТариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 10 990 руб., с багажом – 12 990 руб.Норильск – Белгород – НорильскТариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 10 990 руб., с багажом – 12 990 руб.Норильск – Нижний Новгород – НорильскТариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб., с багажом – 11 990 руб.Количество авиабилетов в рамках акции ограниченно. С подробной информацией об условиях проведения акции, правилах бронирования и оплаты авиабилетов можно ознакомиться на сайте авиакомпании NordStar www.nordstar.ru.