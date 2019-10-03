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3 октября 2019, 13:45

В Москву за 10 тысяч: авиакомпания NordStar объявляет распродажу авиабилетов по всем направлениям, выполняемым из и в Норильск.


Распродажа в рамках акции продлится с 4 по 6 октября 2019 года. Специальные тарифы будут действительны только при покупке авиабилетов на сайте авиакомпании www.nordstar.ru.
Акция распространяется только на перевозки экономическим классом обслуживания.
Авиабилеты по сниженным тарифам можно будет приобрести на рейсы с датой выполнения с 7 октября по 24 декабря. В акции примут участие следующие направления:
Норильск – Москва – Норильск
Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб, с багажом – 11 990 руб.
Норильск – Красноярск – Норильск
Тариф в одну сторону с багажом без учёта такс и сборов – 8 490 руб.
Норильск – Абакан – Норильск
Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 8 990 руб., с багажом – 10 990 руб.
Норильск – Санкт-Петербург – Норильск
Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб., с багажом – 11 990 руб.
Норильск – Сочи – Норильск
Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб., с багажом – 11 990 руб.
Норильск – Екатеринбург – Норильск
Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 8 990 руб., с багажом – 10 990 руб.
Норильск – Ростов-на-Дону – Норильск
Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб., с багажом – 11 990 руб.
Норильск – Уфа – Норильск
Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб., с багажом – 11 990 руб.
Норильск – Новосибирск – Норильск
Тариф в одну сторону (без багажа) без учёта такс и сборов – 7 990 руб., с багажом – 9 990 руб.
Норильск – Краснодар – Норильск
Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб., с багажом – 11 990 руб.
Норильск – Минеральные Воды – Норильск
Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб., с багажом – 11 990 руб.
Норильск – Воронеж – Норильск
Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 10 990 руб., с багажом – 12 990 руб.
Норильск – Белгород – Норильск
Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 10 990 руб., с багажом – 12 990 руб.
Норильск – Нижний Новгород – Норильск
Тариф в одну сторону без багажа без учёта такс и сборов – 9 990 руб., с багажом – 11 990 руб.
Количество авиабилетов в рамках акции ограниченно. С подробной информацией об условиях проведения акции, правилах бронирования и оплаты авиабилетов можно ознакомиться на сайте авиакомпании NordStar www.nordstar.ru.

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