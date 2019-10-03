Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40978

3 октября 2019, 13:48



К 15 октября завершится ремонт зала единоборств Дома физкультуры. Его обновление займёт всего чуть больше двух месяцев.

Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства: - Капремонт зала не выполнялся едва ли не в с момента ввода здания в эксплуатацию (оно построено в 1948 году. – Авт.), только косметическое обновление. Поскольку здание историческое, решено сохранить его важные архитектурные детали, например, украшения колонн. Планировка помещения также будет сохранена. Думаю, уже в этом году спортсмены смогут приступить к тренировкам. В ходе ремонта строители заменят напольное покрытие, проводку, выровняют стены, оштукатурят и покрасят их, отремонтируют раздевалки и душевые. Площадь зала относительно невелика – 360 м2, сумма контракта - 3,4 миллиона рублей. По словам подрядчика, проблем в ходе работы не возникло, к моменту их начала зал был во вполне удовлетворительном состоянии. После окончания ремонта в помещении уложат борцовские маты. Напомним, в 2017 году обновили фасад здания ДФК, ещё за несколько лет до этого – входную группу и игровой зал первого этажа. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:79 Торги по выбору подрядчика – им стал ИП Игорь Галька – завершились только в августе. Зал рабочим подрядной организации давно знаком – два года назад они меняли здесь окна на пластиковые. В этот раз предстояли более масштабные работы.Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства:- Капремонт зала не выполнялся едва ли не в с момента ввода здания в эксплуатацию (оно построено в 1948 году. – Авт.), только косметическое обновление. Поскольку здание историческое, решено сохранить его важные архитектурные детали, например, украшения колонн. Планировка помещения также будет сохранена. Думаю, уже в этом году спортсмены смогут приступить к тренировкам.В ходе ремонта строители заменят напольное покрытие, проводку, выровняют стены, оштукатурят и покрасят их, отремонтируют раздевалки и душевые. Площадь зала относительно невелика – 360 м2, сумма контракта - 3,4 миллиона рублей. По словам подрядчика, проблем в ходе работы не возникло, к моменту их начала зал был во вполне удовлетворительном состоянии. После окончания ремонта в помещении уложат борцовские маты.Напомним, в 2017 году обновили фасад здания ДФК, ещё за несколько лет до этого – входную группу и игровой зал первого этажа.Фото Владимира Макушкина