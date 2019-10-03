Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40979

3 октября 2019, 13:49



В ходе рейдов на территории особо охраняемых природных территорий выявлены очередные нарушители.

Работа отдела охраны и группы быстрого реагирования «Заповедников Таймыра» набирает обороты. Несколько последних комплексных рейдов, проведённых совместно с окружной прокуратурой, линейным отделом полиции и дудинским лесничеством, выявили очередных нарушителей, сообщил портал объединённой дирекции. Патрулирование озер Лама, Капчук, Глубокое, Собачье, Накомякен, Кутарамакан, Кета в это время года выполняется сразу двумя видами транспорта – катерами и вертолётом. Благодаря такому подходу контроль ведётся оперативно даже в самых труднодоступных участках территории. В результате этой полевой работы было составлено несколько административных протоколов, изъяты орудия незаконного лова - километры сетей, надувная лодка и даже один обрез гладкоствольного ружья (возбуждено уголовное дело). В большинстве случаев владельцы незаконного снаряжения пытались скрыться от оперативников. При этом они оставляли красноречивые свидетельства своих «подвигов» в виде вещественных доказательств – поставленных прямо у избушек сетей и даже фото- и видеоматериалов... Многие из беглецов были доставлены на место принудительно. Все изъятые бесхозные сети будут уничтожены. Надувная лодка с сетями, изъятая в ходе оперативной работы, вернулась хозяину после выплаты штрафа, а вот обрезом, как и боеприпасами, хранящимся в открытом доступе, уже занимается прокуратура. Эта работа не закончится с наступлением зимы, говорят специалисты «Заповедников Таймыра», а, напротив, станет ещё активнее. Зона ответственности объединённой дирекции теперь под контролем круглый год. Фото zapovedsever.ru

Просмотров:77 В ходе рейдов на территории особо охраняемых природных территорий выявлены очередные нарушители.Работа отдела охраны и группы быстрого реагирования «Заповедников Таймыра» набирает обороты. Несколько последних комплексных рейдов, проведённых совместно с окружной прокуратурой, линейным отделом полиции и дудинским лесничеством, выявили очередных нарушителей, сообщил портал объединённой дирекции.Патрулирование озер Лама, Капчук, Глубокое, Собачье, Накомякен, Кутарамакан, Кета в это время года выполняется сразу двумя видами транспорта – катерами и вертолётом. Благодаря такому подходу контроль ведётся оперативно даже в самых труднодоступных участках территории.В результате этой полевой работы было составлено несколько административных протоколов, изъяты орудия незаконного лова - километры сетей, надувная лодка и даже один обрез гладкоствольного ружья (возбуждено уголовное дело). В большинстве случаев владельцы незаконного снаряжения пытались скрыться от оперативников. При этом они оставляли красноречивые свидетельства своих «подвигов» в виде вещественных доказательств – поставленных прямо у избушек сетей и даже фото- и видеоматериалов... Многие из беглецов были доставлены на место принудительно. Все изъятые бесхозные сети будут уничтожены. Надувная лодка с сетями, изъятая в ходе оперативной работы, вернулась хозяину после выплаты штрафа, а вот обрезом, как и боеприпасами, хранящимся в открытом доступе, уже занимается прокуратура.Эта работа не закончится с наступлением зимы, говорят специалисты «Заповедников Таймыра», а, напротив, станет ещё активнее. Зона ответственности объединённой дирекции теперь под контролем круглый год.Фото zapovedsever.ru