Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40980

3 октября 2019, 14:15



Тренер академии ФК «Барселона» проведёт тренировку для школьников в Норильске.

Участниками челленджа стали подростки в возрасте 12-17 лет. Для этого нужно было снять фото или видео, где участник выполняет трюк с мячом, и загрузить его в соцсети с хештегом #OPPOтрюк. Его итоги должны подвести сегодня. Спортивный блогер Евгений Савин отметил: «Мы особенно рады провести тренировку именно в Норильске, самом северном городе с населением более 150 000 человек. ZOOMировать мечту - для нас не пустой звук. Мы хотим приблизить мечту стать знаменитым футболистом для школьников из самых отдалённых уголков нашей страны, даже за полярным кругом. Поэтому кроме победителей конкурса к тренировке будут также привлечены воспитанники местной спортивной школы». Конкурс проходит при поддержке компании OPPO в рамках запуска нового смартфона. Сегодня бренд и Евгений Савин отберут авторов трёх самых креативных трюков, которые поедут в Норильск на тренировку за полярным кругом. Еще 10 ребят с оригинальными трюками получат брендированную футбольную форму. Двое счастливчиков, которые смогут удивить испанского тренера во время тренировки, получат возможность поехать в саму Барселону на «Камп Ноу» на матч любимой сине-гранатовой команды.

Просмотров:64 Академия футбольного клуба «Барселона» вместе со спортивным блогером Евгением Савиным провели челлендж среди российских школьников на самый эффектный трюк с футбольным мячом. Победители смогут поехать в Норильск на тренировку с наставником из академии «Барселоны», сообщает портал ndn.info.Участниками челленджа стали подростки в возрасте 12-17 лет. Для этого нужно было снять фото или видео, где участник выполняет трюк с мячом, и загрузить его в соцсети с хештегом #OPPOтрюк. Его итоги должны подвести сегодня.Спортивный блогер Евгений Савин отметил: «Мы особенно рады провести тренировку именно в Норильске, самом северном городе с населением более 150 000 человек. ZOOMировать мечту - для нас не пустой звук. Мы хотим приблизить мечту стать знаменитым футболистом для школьников из самых отдалённых уголков нашей страны, даже за полярным кругом. Поэтому кроме победителей конкурса к тренировке будут также привлечены воспитанники местной спортивной школы».Конкурс проходит при поддержке компании OPPO в рамках запуска нового смартфона. Сегодня бренд и Евгений Савин отберут авторов трёх самых креативных трюков, которые поедут в Норильск на тренировку за полярным кругом. Еще 10 ребят с оригинальными трюками получат брендированную футбольную форму. Двое счастливчиков, которые смогут удивить испанского тренера во время тренировки, получат возможность поехать в саму Барселону на «Камп Ноу» на матч любимой сине-гранатовой команды.