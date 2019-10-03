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3 октября 2019, 14:20



Норильские полицейские напоминают, что с начала октября комендантский час для детей начинается с 22 часов.

Комендантский час для детей и подростков был введён краевым законом «О защите прав ребёнка» еще в 2000 году. В случае обнаружения ребёнка ночью без сопровождения взрослых полиция устанавливает его личность, адрес проживания, телефон, данные о родителях. Затем комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает вопрос о привлечении законных представителей к административной ответственности. Родителям в этом случае грозит штраф от 100 до 500 рублей. Также полицейские обращают внимание на то, что несовершеннолетние не имеют права одни находиться в увеселительных заведениях и на территории недостроенных объектов.

Просмотров:72 С 1 октября по 30 апреля в Красноярском крае несовершеннолетним в возрасте до 16 лет запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых после 22 часов.Комендантский час для детей и подростков был введён краевым законом «О защите прав ребёнка» еще в 2000 году. В случае обнаружения ребёнка ночью без сопровождения взрослых полиция устанавливает его личность, адрес проживания, телефон, данные о родителях. Затем комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает вопрос о привлечении законных представителей к административной ответственности.Родителям в этом случае грозит штраф от 100 до 500 рублей.Также полицейские обращают внимание на то, что несовершеннолетние не имеют права одни находиться в увеселительных заведениях и на территории недостроенных объектов.