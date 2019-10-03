Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40982

3 октября 2019, 14:31



На фоне исчезновения дикого северного оленя с поголовьем домашнего дела обстоят очень неплохо. Красноярский край даже экспортирует панты на Восток.

В ходе осмотра подконтрольного груза нарушений требований законодательства не выявлено. Продукция подвергнута лабораторному контролю в аккредитованной лаборатории, по результатам которого признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра. По результатам ветеринарного контроля панты домашнего северного оленя выпущены управлением Россельхознадзора для дальнейшей транспортировки экспортёром в Гонконг через морской порт Владивосток.

Просмотров:51 Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю провело контроль при погрузке и ветеринарное оформление 10,5 тонны пантов домашнего северного оленя, предназначенных для экспорта в Гонконг.В ходе осмотра подконтрольного груза нарушений требований законодательства не выявлено. Продукция подвергнута лабораторному контролю в аккредитованной лаборатории, по результатам которого признана соответствующей ветеринарно-санитарным требованиям страны-импортёра.По результатам ветеринарного контроля панты домашнего северного оленя выпущены управлением Россельхознадзора для дальнейшей транспортировки экспортёром в Гонконг через морской порт Владивосток.