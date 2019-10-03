Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40983

3 октября 2019, 15:15



Норильчанин осужден на 9,5 лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков.

По результатам предварительного расследования фигуранту было предъявлено обвинение по статье 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере». Норильский городской суд признал мужчину виновным и приговорил к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

Просмотров:215 В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники Таймырского линейного отдела МВД России задержали 38-летнего жителя Норильска, подозреваемого в незаконном обороте наркотических средств. Оперативники установили, что мужчина приобретал синтетические наркотики через интернет и распространял их бесконтактным способом. Сотрудники транспортной полиции обнаружили шесть мест в подъездах жилых домов Норильска, где были оборудованы тайники-закладки. Наркотики изъяты из незаконного оборота.По результатам предварительного расследования фигуранту было предъявлено обвинение по статье 228.1 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном и крупном размере». Норильский городской суд признал мужчину виновным и приговорил к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.