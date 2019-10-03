Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40984

3 октября 2019, 15:17



Госавтоинспекторы посвятили норильских первоклассников в юные пешеходы.

Директора и инспектора ГИБДД пожелали начинающим пешеходам отличных результатов в учёбе, блестящего знания правил дорожного движения и успешного применения их на практике, а также безопасных дорог и дворов. ЮИДовцы в игровой форме рассказали о безопасном маршруте от дома до школы и обратно, как правильно переходить проезжую часть и вести себя возле дороги, а также о том, как можно стать заметнее на дорогах. В конце праздника юные пешеходы в присутствии гостей дали обещания быть внимательными на дороге, а взамен получили световозвращатели. Фото Михаила Назарова

Просмотров:186 Это событие прошло в рамках «Недели безопасности». Дорожные полицейские вместе с отрядами юных инспекторов движения гимназии № 5, школ № 8, 14 и 41 подготовили – каждый в своей школе - для первоклашек праздники.Директора и инспектора ГИБДД пожелали начинающим пешеходам отличных результатов в учёбе, блестящего знания правил дорожного движения и успешного применения их на практике, а также безопасных дорог и дворов. ЮИДовцы в игровой форме рассказали о безопасном маршруте от дома до школы и обратно, как правильно переходить проезжую часть и вести себя возле дороги, а также о том, как можно стать заметнее на дорогах.В конце праздника юные пешеходы в присутствии гостей дали обещания быть внимательными на дороге, а взамен получили световозвращатели.Фото Михаила Назарова