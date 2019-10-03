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3 октября 2019, 15:38



Норильские школьники участвуют во всероссийской предметной олимпиаде.

- В муниципальном этапе принимают участие школьники, с 4-го по 11-й классы; в городском – 7-11-й классы; в региональном и всероссийском – выпускники, 9-11-й классы. Таким образом, младшие классы делают пробные шаги в олимпиадном движении, а для старших просматривается прямая выгода от успешного выступления: победители и призёры всероссийского и иногда регионального этапов получают льготы при поступлении в ряд вузов страны – в зависимости от профиля учебного заведения и выбранного школьником предмета для сдачи, - пояснила Светлана Панфилова, главный специалист отдела воспитания управления общего и дошкольного образования. В Норильске в олимпиаде участвуют все школы города, включая снежногорскую, проверяют свои знания ученики по 22 предметам (за исключением испанского и китайского языков, также преподаваемых в норильских школах). Итоги школьного этапа будут известны начиная с 29 октября. Приятно отметить, что норильские школьники в 2017 и 2018 годах становились участниками всероссийского этапа, а вот побед, к сожалению, пока не случалось. Зато наш город вошёл в число пяти территорий края, дающих наибольшее число победителей и призёров регионального этапа. Более того: в прошлом году Норильск получил привилегию провести региональный этап по 11 предметам на своей домашней площадке.

Просмотров:200 Традиционно олимпиада разделяется на несколько этапов – школьный, который стартовал 1 октября, муниципальный – он завершится к новому году, в январе возьмёт старт региональный этап, который продлится до конца февраля, и заключительным станет всероссийский этап. На следующий уровень переходят те, кто набрал определённое количество баллов.- В муниципальном этапе принимают участие школьники, с 4-го по 11-й классы; в городском – 7-11-й классы; в региональном и всероссийском – выпускники, 9-11-й классы. Таким образом, младшие классы делают пробные шаги в олимпиадном движении, а для старших просматривается прямая выгода от успешного выступления: победители и призёры всероссийского и иногда регионального этапов получают льготы при поступлении в ряд вузов страны – в зависимости от профиля учебного заведения и выбранного школьником предмета для сдачи, - пояснила Светлана Панфилова, главный специалист отдела воспитания управления общего и дошкольного образования.В Норильске в олимпиаде участвуют все школы города, включая снежногорскую, проверяют свои знания ученики по 22 предметам (за исключением испанского и китайского языков, также преподаваемых в норильских школах). Итоги школьного этапа будут известны начиная с 29 октября.Приятно отметить, что норильские школьники в 2017 и 2018 годах становились участниками всероссийского этапа, а вот побед, к сожалению, пока не случалось. Зато наш город вошёл в число пяти территорий края, дающих наибольшее число победителей и призёров регионального этапа. Более того: в прошлом году Норильск получил привилегию провести региональный этап по 11 предметам на своей домашней площадке.