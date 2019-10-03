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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:34 Результаты работы фонда Красноярского края по решению проблем обманутых дольщиков станут видны к концу года.
18:33 В Дудинке в эти минуты проходит заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики «Стратегическая сессия «Арктика – 2035».
17:38 Сегодня на сессии Законодательного собрания края депутаты приняли закон о внесении изменений в региональный бюджет.
17:22 Норильчане могут вникнуть в работу больничных клоунов и попробовать себя в новом амплуа.
17:04 «Детям войны» ко Дню Победы дадут втрое больше денег.
16:50 В «Норильскгазпроме» рассказали о готовности газовых компаний к работе на осень-зиму 2019-2020 годов.
16:23 В воскресенье, 6 октября, в 14.00 в Молодёжном центре горожан ждут на праздник, посвящённый Международному дню защиты животных.
15:38 Норильские школьники участвуют во всероссийской предметной олимпиаде.
15:17 Госавтоинспекторы посвятили норильских первоклассников в юные пешеходы.
15:15 Норильчанин осужден на 9,5 лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков.
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