Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40986

3 октября 2019, 16:23



В воскресенье, 6 октября, в 14.00 в Молодёжном центре горожан ждут на праздник, посвящённый Международному дню защиты животных.

Городской праздник соберёт всех желающих горожан: гостей ждут мастер-классы, интересные лекции, песни, танцы, бесплатные сладкие угощения. В рамках мероприятия будет организована благотворительная акция по сбору денежных средств для питомцев благотворительного фонда помощи бездомным животным. Сумма собранных средств будет официально озвучена на сайте просветительского центра «Белый мишка» и направлена для приобретения корма и лекарств для бездомных животных приюта.

Просмотров:211 Организатором праздника станет просветительский центр «Белый мишка» - центр экологического просвещения для детей младшего и среднего школьного возраста, который работает в городе с октября прошлого года. В этот же день центр отметит свою первую годовщину. Работа просветительского центра - это часть большой программы «Сохраним белого медведя», которую сообща ведут проектный офис развития Арктики (ПОРА) и экологический фонд Сибирского федерального университета. В неё входит и исследование учёными трёх российских популяций белого медведя - карско-баренцовоморской, лаптевской и чукотско-аляскинской, а также - антибраконьерная кампания по защите занесённого в Красную книгу хищника.Городской праздник соберёт всех желающих горожан: гостей ждут мастер-классы, интересные лекции, песни, танцы, бесплатные сладкие угощения. В рамках мероприятия будет организована благотворительная акция по сбору денежных средств для питомцев благотворительного фонда помощи бездомным животным. Сумма собранных средств будет официально озвучена на сайте просветительского центра «Белый мишка» и направлена для приобретения корма и лекарств для бездомных животных приюта.