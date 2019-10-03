Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40987

3 октября 2019, 16:50



В «Норильскгазпроме» рассказали о готовности газовых компаний к работе на осень-зиму 2019-2020 годов.

Аркадий Стригунов также сообщил, что в первом полугодии 2019 года с промплощадок «Норильскгазпрома» было вывезено более 400 тонн металлолома для дальнейшей передачи специализированным предприятиям на переработку. - Для предотвращения загрязнения окружающей среды и улучшения экологической обстановки на территориях месторождений постоянно проходит мониторинг состояния окружающей среды. В частности, проведены технические рекультивации земель вокруг действующих скважин, выполнена уборка промыслов и прилегающих территорий, а также береговой зоны. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций на всех объектах сформирован перечень складов аварийного запаса материально-технических средств, - сказал Аркадий Стригунов. В свою очередь, заместитель генерального директора по производству – главный инженер «Норильсктрансгаза» Сергей Соколов добавил, что весь добытый природный газ доставлен от месторождений до потребителей Норильска и производственных переделов «Норникеля». - С помощью подрядчиков летом было сделано много ремонтов объектов энерго-, водообеспечения в Дудинке, Тухарде и на производственной площадке ГРС-1. На склады завезены все необходимые запчасти, топливо, метанол - для обеспечения непрерывной добычи и транспортировки природного газа. Выполнены полевые работы по техническому диагностированию объектов газотранспортной системы. По предварительному заключению, все объекты годны к эксплуатации, - сообщил он. Резюмируя, Сергей Соколов подчеркнул, что в планах у «Норильсктрансгаза» большой объем ремонтов опорно-ригельной части объектов газотранспортной системы. И поскольку работы эти сезонные, их можно выполнить только в период промерзания тундры - они продлятся с ноября по апрель-май. Фото Вадима Кирпичанко

Просмотров:198 Как отметил заместитель генерального директора по производству – главный инженер «Норильскгазпрома» Аркадий Стригунов, все объекты предприятия готовы к эксплуатации в зимний период. План по добыче природного газа формируется исходя из потребностей города и комбината, поставка сырья выполняется в полном объёме. Подразделения «Норильскгазпрома» завершили все запланированные организационно-технические мероприятия: ревизию и обеспечение безотказной работы систем телемеханики, плановые осмотры, техобслуживание, подготовку технологического транспорта и специальной техники, утепление зданий и сооружений.Аркадий Стригунов также сообщил, что в первом полугодии 2019 года с промплощадок «Норильскгазпрома» было вывезено более 400 тонн металлолома для дальнейшей передачи специализированным предприятиям на переработку.- Для предотвращения загрязнения окружающей среды и улучшения экологической обстановки на территориях месторождений постоянно проходит мониторинг состояния окружающей среды. В частности, проведены технические рекультивации земель вокруг действующих скважин, выполнена уборка промыслов и прилегающих территорий, а также береговой зоны. На случай возникновения чрезвычайных ситуаций на всех объектах сформирован перечень складов аварийного запаса материально-технических средств, - сказал Аркадий Стригунов.В свою очередь, заместитель генерального директора по производству – главный инженер «Норильсктрансгаза» Сергей Соколов добавил, что весь добытый природный газ доставлен от месторождений до потребителей Норильска и производственных переделов «Норникеля».- С помощью подрядчиков летом было сделано много ремонтов объектов энерго-, водообеспечения в Дудинке, Тухарде и на производственной площадке ГРС-1. На склады завезены все необходимые запчасти, топливо, метанол - для обеспечения непрерывной добычи и транспортировки природного газа. Выполнены полевые работы по техническому диагностированию объектов газотранспортной системы. По предварительному заключению, все объекты годны к эксплуатации, - сообщил он.Резюмируя, Сергей Соколов подчеркнул, что в планах у «Норильсктрансгаза» большой объем ремонтов опорно-ригельной части объектов газотранспортной системы. И поскольку работы эти сезонные, их можно выполнить только в период промерзания тундры - они продлятся с ноября по апрель-май.Фото Вадима Кирпичанко