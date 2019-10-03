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3 октября 2019, 17:04



«Детям войны» ко Дню Победы дадут втрое больше денег.

Как пояснила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова, сейчас дети погибших защитников Отечества ко Дню Победы получают единовременную выплату в размере 1 тысячи рублей. Статус «дети войны» имеют люди, которым на 3 сентября 1945 года было меньше 18 лет, а один из их родителей являлся военнослужащим и с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года или с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года погиб или пропал без вести при защите Отечества, умер в плену или вследствие увечья. Поправка закона, которую приняли депутаты сегодня, предусматривает увеличение этой выплаты в 3 раза. В 2020 году дети погибших защитников Отечества получат по 3 тысячи рублей. По оценке министерства социальной политики, эту меру поддержки нужно будет оказать 24 тысячам жителей Красноярья. На это потребуется около 75 миллионов рублей.

Просмотров:198 Депутаты Законодательного собрания Красноярского края утвердили увеличение единовременной выплаты для людей, обладающих статусом «дети войны». Такое решение они приняли на сегодняшней сессии.Как пояснила министр социальной политики Красноярского края Ирина Пастухова, сейчас дети погибших защитников Отечества ко Дню Победы получают единовременную выплату в размере 1 тысячи рублей. Статус «дети войны» имеют люди, которым на 3 сентября 1945 года было меньше 18 лет, а один из их родителей являлся военнослужащим и с 30 ноября 1939 года по 13 марта 1940 года или с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года погиб или пропал без вести при защите Отечества, умер в плену или вследствие увечья.Поправка закона, которую приняли депутаты сегодня, предусматривает увеличение этой выплаты в 3 раза. В 2020 году дети погибших защитников Отечества получат по 3 тысячи рублей. По оценке министерства социальной политики, эту меру поддержки нужно будет оказать 24 тысячам жителей Красноярья. На это потребуется около 75 миллионов рублей.