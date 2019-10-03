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3 октября 2019, 17:22



Норильчане могут вникнуть в работу больничных клоунов и попробовать себя в новом амплуа.

Быть больничным клоуном непросто. Это серьёзная и ответственная работа, и прежде всего над самим собой. Неподготовленный человек может не совладать с эмоциями. Именно поэтому, чтобы стать больничным клоуном, приходится учиться, что и делают ребята на занятиях с приезжими тренерами, посещая тематические конференции и тренинги. Знакомство с работой больничных клоунов и командой «Снежные носики» состоится 5 октября в 10 часов утра в Молодёжном центре, в аудитории 1-05. Приглашаются все желающие старше 18 лет. С собой необходима сменная обувь и удобная одежда. Встреча рассчитана на восемь часов, с 10 до 18 часов, с перерывом на обед, поэтому стоит позаботиться о воде и перекусе. Справки по телефону 8-913-505-01-29. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:193 Больничной клоунаде в Норильске уже более пяти лет. Ребята из команды «Снежные носики» делают большое и нужное дело. Они посещают детскую больницу и Комплексный центр социального обслуживания населения, помогают детворе и взрослым преодолевать болезненные процедуры и настроиться на выздоровление. Невероятно, но поддержка этой разношёрстной и шумной компании и положительные эмоции, которые она несёт, творят чудеса и заставляют людей поверить в свои силы, преодолевать сложные моменты в лечении.Быть больничным клоуном непросто. Это серьёзная и ответственная работа, и прежде всего над самим собой. Неподготовленный человек может не совладать с эмоциями. Именно поэтому, чтобы стать больничным клоуном, приходится учиться, что и делают ребята на занятиях с приезжими тренерами, посещая тематические конференции и тренинги.Знакомство с работой больничных клоунов и командой «Снежные носики» состоится 5 октября в 10 часов утра в Молодёжном центре, в аудитории 1-05. Приглашаются все желающие старше 18 лет. С собой необходима сменная обувь и удобная одежда. Встреча рассчитана на восемь часов, с 10 до 18 часов, с перерывом на обед, поэтому стоит позаботиться о воде и перекусе.Справки по телефону 8-913-505-01-29.Фото Владимира Макушкина