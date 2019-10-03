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3 октября 2019, 17:38



Сегодня на сессии Законодательного собрания края депутаты приняли закон о внесении изменений в региональный бюджет.

Доходы краевого бюджета в 2019 году в целом возросли на 29,7 млрд рублей. При этом увеличение налоговых и неналоговых доходов составляет 24,2 млрд рублей. Рост собственных доходов произошёл благодаря реализации инвестиционных проектов, благоприятной конъюнктуре цен на отдельные металлы, увеличению поступлений от крупнейших налогоплательщиков, а также в результате межведомственного взаимодействия с федеральными органами власти и местного самоуправления. Кроме того, в представленной корректировке отражаются дополнительные безвозмездные поступления в сумме 5,5 млрд рублей, в том числе 4,9 млрд рублей из федерального бюджета. Так, существенная краевая поддержка, около 3 млрд рублей, предусматривается для отрасли здравоохранения. Дополнительно направят 1,3 млрд на финансирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, миллиард рублей – на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования, около 300 млн рублей – на лекарственное обеспечение и специализированную санитарно-авиационную скорую помощь, 237,4 млн рублей – на софинансирование мероприятий национального проекта «Здравоохранение». Более миллиарда рублей планируется направить в муниципалитеты края. Финансовая поддержка местных бюджетов увеличится на сумму около 400 млн рублей. Также для компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций муниципальным образованиям предусмотрено дополнительно более 500 млн рублей, на обеспечение транспортной доступности для граждан с использованием социальных карт – 151,2 млн рублей, на приобретение жилья детям-сиротам – 111,6 млн рублей. За счёт федерального бюджета увеличатся расходы на тушение лесных пожаров в сумме 863,1 млн рублей, на реконструкцию рулёжной дорожки в международном аэропорту Красноярск – 600 млн рублей, на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 581,6 млн рублей, на поддержку семей в связи с рождением первого ребёнка – 303,5 млн рублей. Владимир Бахарь также сообщил, что размер государственного долга по сравнению с началом года сократился более чем на 15 млрд рублей. При рассмотрении законопроекта депутаты Законодательного собрания края также приняли поправку, предложенную правительством края. Она предусматривает увеличение расходов на 621 млн рублей, которые направят в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства для завершения строительства недостроенных многоквартирных домов. В результате изменений, доходы краевого бюджета в 2019 году составили 259,3 млрд рублей, расходы – 254,4 млрд рублей, доходы превысили расходы на 4,9 млрд рублей. Как отметил вице-премьер, корректировка без дефицита – это историческое событие. «Мы вместе с вами долго к этому шли. Последний раз исполнение краевого бюджета без дефицита было в далеком 2010 году. Потом мы ставили перед собой приоритетную задачу выйти на бездефицитный бюджет. Поэтому сегодняшняя корректировка – это наш общий результат, с которым я вас поздравляю», – подчеркнул Владимир Бахарь. Депутаты единогласно поддержали проект закона о внесении изменений в главный финансовый документ.

Просмотров:279 Заместитель председателя правительства края – министр финансов Владимир Бахарь в своём докладе отметил, что, с одной стороны, это традиционная осенняя корректировка, подготовленная на основе анализа исполнения бюджета за прошедшие восемь месяцев и ожидаемой оценки поступлений до конца года, а также с учётом дополнительных поступлений из федерального бюджета. С другой стороны, представленная корректировка существенно отличается от предыдущих. Впервые за многие годы бюджет не имеет дефицита, сообщается на официальном портале Красноярского края.Доходы краевого бюджета в 2019 году в целом возросли на 29,7 млрд рублей. При этом увеличение налоговых и неналоговых доходов составляет 24,2 млрд рублей. Рост собственных доходов произошёл благодаря реализации инвестиционных проектов, благоприятной конъюнктуре цен на отдельные металлы, увеличению поступлений от крупнейших налогоплательщиков, а также в результате межведомственного взаимодействия с федеральными органами власти и местного самоуправления.Кроме того, в представленной корректировке отражаются дополнительные безвозмездные поступления в сумме 5,5 млрд рублей, в том числе 4,9 млрд рублей из федерального бюджета.Так, существенная краевая поддержка, около 3 млрд рублей, предусматривается для отрасли здравоохранения. Дополнительно направят 1,3 млрд на финансирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, миллиард рублей – на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования, около 300 млн рублей – на лекарственное обеспечение и специализированную санитарно-авиационную скорую помощь, 237,4 млн рублей – на софинансирование мероприятий национального проекта «Здравоохранение».Более миллиарда рублей планируется направить в муниципалитеты края. Финансовая поддержка местных бюджетов увеличится на сумму около 400 млн рублей. Также для компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций муниципальным образованиям предусмотрено дополнительно более 500 млн рублей, на обеспечение транспортной доступности для граждан с использованием социальных карт – 151,2 млн рублей, на приобретение жилья детям-сиротам – 111,6 млн рублей.За счёт федерального бюджета увеличатся расходы на тушение лесных пожаров в сумме 863,1 млн рублей, на реконструкцию рулёжной дорожки в международном аэропорту Красноярск – 600 млн рублей, на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 581,6 млн рублей, на поддержку семей в связи с рождением первого ребёнка – 303,5 млн рублей.Владимир Бахарь также сообщил, что размер государственного долга по сравнению с началом года сократился более чем на 15 млрд рублей.При рассмотрении законопроекта депутаты Законодательного собрания края также приняли поправку, предложенную правительством края. Она предусматривает увеличение расходов на 621 млн рублей, которые направят в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства для завершения строительства недостроенных многоквартирных домов.В результате изменений, доходы краевого бюджета в 2019 году составили 259,3 млрд рублей, расходы – 254,4 млрд рублей, доходы превысили расходы на 4,9 млрд рублей.Как отметил вице-премьер, корректировка без дефицита – это историческое событие. «Мы вместе с вами долго к этому шли. Последний раз исполнение краевого бюджета без дефицита было в далеком 2010 году. Потом мы ставили перед собой приоритетную задачу выйти на бездефицитный бюджет. Поэтому сегодняшняя корректировка – это наш общий результат, с которым я вас поздравляю», – подчеркнул Владимир Бахарь.Депутаты единогласно поддержали проект закона о внесении изменений в главный финансовый документ.