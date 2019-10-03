Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/40990
3 октября 2019, 17:38

Сегодня на сессии Законодательного собрания края депутаты приняли закон о внесении изменений в региональный бюджет.


Заместитель председателя правительства края – министр финансов Владимир Бахарь в своём докладе отметил, что, с одной стороны, это традиционная осенняя корректировка, подготовленная на основе анализа исполнения бюджета за прошедшие восемь месяцев и ожидаемой оценки поступлений до конца года, а также с учётом дополнительных поступлений из федерального бюджета. С другой стороны, представленная корректировка существенно отличается от предыдущих. Впервые за многие годы бюджет не имеет дефицита, сообщается на официальном портале Красноярского края.
Доходы краевого бюджета в 2019 году в целом возросли на 29,7 млрд рублей. При этом увеличение налоговых и неналоговых доходов составляет 24,2 млрд рублей. Рост собственных доходов произошёл благодаря реализации инвестиционных проектов, благоприятной конъюнктуре цен на отдельные металлы, увеличению поступлений от крупнейших налогоплательщиков, а также в результате межведомственного взаимодействия с федеральными органами власти и местного самоуправления.
Кроме того, в представленной корректировке отражаются дополнительные безвозмездные поступления в сумме 5,5 млрд рублей, в том числе 4,9 млрд рублей из федерального бюджета.
Так, существенная краевая поддержка, около 3 млрд рублей, предусматривается для отрасли здравоохранения. Дополнительно направят 1,3 млрд на финансирование территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, миллиард рублей – на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования, около 300 млн рублей – на лекарственное обеспечение и специализированную санитарно-авиационную скорую помощь, 237,4 млн рублей – на софинансирование мероприятий национального проекта «Здравоохранение».
Более миллиарда рублей планируется направить в муниципалитеты края. Финансовая поддержка местных бюджетов увеличится на сумму около 400 млн рублей. Также для компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций муниципальным образованиям предусмотрено дополнительно более 500 млн рублей, на обеспечение транспортной доступности для граждан с использованием социальных карт – 151,2 млн рублей, на приобретение жилья детям-сиротам – 111,6 млн рублей.
За счёт федерального бюджета увеличатся расходы на тушение лесных пожаров в сумме 863,1 млн рублей, на реконструкцию рулёжной дорожки в международном аэропорту Красноярск – 600 млн рублей, на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан – 581,6 млн рублей, на поддержку семей в связи с рождением первого ребёнка – 303,5 млн рублей.
Владимир Бахарь также сообщил, что размер государственного долга по сравнению с началом года сократился более чем на 15 млрд рублей.
При рассмотрении законопроекта депутаты Законодательного собрания края также приняли поправку, предложенную правительством края. Она предусматривает увеличение расходов на 621 млн рублей, которые направят в Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства для завершения строительства недостроенных многоквартирных домов.
В результате изменений, доходы краевого бюджета в 2019 году составили 259,3 млрд рублей, расходы – 254,4 млрд рублей, доходы превысили расходы на 4,9 млрд рублей.
Как отметил вице-премьер, корректировка без дефицита – это историческое событие. «Мы вместе с вами долго к этому шли. Последний раз исполнение краевого бюджета без дефицита было в далеком 2010 году. Потом мы ставили перед собой приоритетную задачу выйти на бездефицитный бюджет. Поэтому сегодняшняя корректировка – это наш общий результат, с которым я вас поздравляю», – подчеркнул Владимир Бахарь.
Депутаты единогласно поддержали проект закона о внесении изменений в главный финансовый документ.

Просмотров:279
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 3 октября 2019 
18:34   Результаты работы фонда Красноярского края по решению проблем обманутых дольщиков станут видны к концу года. 18:33   В Дудинке в эти минуты проходит заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики «Стратегическая сессия «Арктика – 2035».
17:38   Сегодня на сессии Законодательного собрания края депутаты приняли закон о внесении изменений в региональный бюджет. 17:22   Норильчане могут вникнуть в работу больничных клоунов и попробовать себя в новом амплуа.
17:04   «Детям войны» ко Дню Победы дадут втрое больше денег. 16:50   В «Норильскгазпроме» рассказали о готовности газовых компаний к работе на осень-зиму 2019-2020 годов.
16:23   В воскресенье, 6 октября, в 14.00 в Молодёжном центре горожан ждут на праздник, посвящённый Международному дню защиты животных. 15:38   Норильские школьники участвуют во всероссийской предметной олимпиаде.
15:17   Госавтоинспекторы посвятили норильских первоклассников в юные пешеходы. 15:15   Норильчанин осужден на 9,5 лет лишения свободы за незаконный сбыт наркотиков.
14:31   На фоне исчезновения дикого северного оленя с поголовьем домашнего дела обстоят очень неплохо. Красноярский край даже экспортирует панты на Восток. 14:20   Норильские полицейские напоминают, что с начала октября комендантский час для детей начинается с 22 часов.
14:15   Тренер академии ФК «Барселона» проведёт тренировку для школьников в Норильске. 13:49   В ходе рейдов на территории особо охраняемых природных территорий выявлены очередные нарушители.
13:48   К 15 октября завершится ремонт зала единоборств Дома физкультуры. Его обновление займёт всего чуть больше двух месяцев. 13:45   В Москву за 10 тысяч: авиакомпания NordStar объявляет распродажу авиабилетов по всем направлениям, выполняемым из и в Норильск.
12:21   6 октября, накануне показа спектакля "Щелкунчик", в театре откроется выставка "Театральная афиша". 11:51   Встречей между «Норильским никелем» и «Синарой» стартует четвёртый тур чемпионата России по мини-футболу.
11:33   «Силёнок ловить рыбу пока не хватает»: медведица из Норильска осваивается в новом вольере.

 2 октября 2019 
19:07   В канун Дня учителя в актовом зале 6-й школы чествовали педагогов норильской системы образования. 18:33   В Норильске продолжаются капремонты крыш. Сегодня комиссия приняла сразу три кровли, обновлённые из средств регионального оператора.
18:17   Через три-пять лет Красноярский край планирует стать лидером по добыче нефти в России. 17:52   Вчера и сегодня в Норильске проходила штабная тренировка по гражданской обороне.
17:30   В Талнахе вечер для старшего поколения норильчан прошёл на площадке городской библиотеки. 17:30   В Норильске, как и в ряде других городов края, пройдёт операция «Снегоход».
17:29   В Центральном районе, в Городском центре культуры, состоялся праздничный концерт «В стиле ретро». 16:49   В ряде городов России, в числе которых и Норильск, из-за потепления климата начала таять многолетняя мерзлота.
16:04   В октябре мобильные центры занятости посетят 49 населённых пунктов Красноярья. 15:48   Завтра в Дудинке открывается заседание дискуссионного клуба по созданию стратегии развития Арктики.
15:46   Впервые в Норильске для норильских танцоров прошли мастер-классы от известного педагога и хореографа Романа Итальянкина. Подробности визита. 15:45   Будапешт впервые соприкоснулся с культурой народов Таймыра.
14:52   В Талнахе во дворе дома дети разбили скульптуру, но никакого наказания им не грозит. 14:49   В Молодёжном центре Норильска завершилась осенняя сессия краевого инфраструктурного проекта «Территория 2020».
13:23   В России могут легализовать молодёжное предпринимательство – уже сейчас разрабатывается платформа для поддержки молодых бизнесменов. 13:21   Она улетела, но обещала вернуться. Дарёна Хэйл завершила работу с норильскими авторами в рамках «Северного тревелога».
12:55   Разогнался и врезался в автокран. В ДТП на автодороге Норильск - Алыкель пострадали пассажиры. 12:34   Чудесный тёплый праздник прошёл в кайерканском «Юбилейном».

 1 октября 2019 
17:24   Всероссийская перепись-2020 пройдёт в цифровом формате. 17:22   Председатель комиссии по городскому хозяйству НГСД Дмитрий Карасёв оценил выполнение работ по благоустройству в районе Кайеркан.
17:08   Общественная организация «Шторм» представила свой новый проект «Заполярный фристайл». 16:33   В День пожилого человека началась работа второго сезона Норильского филиала Краевого народного университета «Активное долголетие».
16:21   Норильчанка лишилась почти 300 тысяч рублей, установив на телефон программу по рекомендации якобы сотрудника банка. 16:11   Последний в этом году показ спектакля «Щелкунчик» станет особенным праздником для юных зрителей.
15:44   Из-за конфликта в школе 12-летний подросток не пришёл домой. 15:43   Норильчанин Дмитрий Петлицин получил неожиданный подарок от авиакомпании NordStar.
15:36   21-летней норильчанке грозит тюрьма. Она села за руль пьяной, причём не впервые. 15:13   Норильские полицейские вернулись из Сочи.
14:55   В России началась осенняя призывная кампания. Из Норильска и Таймыра на службу отправятся более 250 человек. 14:52   На Кольском полуострове начато строительство крупнейшего объекта возобновляемой энергетики за полярным кругом.
14:51   Итоги конференция «Освоение Арктики: природа, город, человек», состоявшейся в Норильске, предложат внести в Стратегию развития Арктики.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор Андриюк Марина Викторовна эл.почта редакции ladybird.16@list.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх