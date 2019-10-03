Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40991

3 октября 2019, 18:33



В Дудинке в эти минуты проходит заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики «Стратегическая сессия «Арктика – 2035».

К этому часу присутствующие начали обсуждать самые злободневные проблемы территории. Исполняющий обязанности главы Норильска Андрей Малков предложил проект развития Арктики дополнить программой по строительству и реконструкции жилья на севере, программой подготовки специалистов для севера в вузах, разработать фундаментальную программу изучения условий жизнедеятельности за Полярным кругом и некоторые другие. Андрея Малкова по видеосвязи поддержали представители правительства в Красноярске, отметив, что инициативу Норильска следует развивать в федеральном центре. В стратегии развития края было предложено сделать Норильск экспертной площадкой для реализации программы реновации жилья. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:309 Встреча проходит в режиме видеоконференции, в которой принимают участие представители правительства Красноярского края в столице региона и «Норникеля» в Москве. От нашей территории в диалоге участвуют глава Таймыра, представители сельского поселения Хатанга, власти Дудинки и Норильска.К этому часу присутствующие начали обсуждать самые злободневные проблемы территории.Исполняющий обязанности главы Норильска Андрей Малков предложил проект развития Арктики дополнить программой по строительству и реконструкции жилья на севере, программой подготовки специалистов для севера в вузах, разработать фундаментальную программу изучения условий жизнедеятельности за Полярным кругом и некоторые другие.Андрея Малкова по видеосвязи поддержали представители правительства в Красноярске, отметив, что инициативу Норильска следует развивать в федеральном центре. В стратегии развития края было предложено сделать Норильск экспертной площадкой для реализации программы реновации жилья.Фото Дениса Кожевникова