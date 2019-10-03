Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40992

3 октября 2019, 18:34



Результаты работы фонда Красноярского края по решению проблем обманутых дольщиков станут видны к концу года.

Министр напомнил, что фонд для решения проблем обманутых дольщиков создаётся в форме некоммерческой организации. Проект закона устанавливает статус фонда, определяет порядок его деятельности и порядок формирования органов управления этой некоммерческой организации. Фонд формируется правительством Красноярского края и будет финансироваться через Федеральный фонд защиты прав дольщиков за счёт взносов из федерального и регионального бюджетов. Первый вклад региона уже учтён в корректировке бюджета — это больше 600 миллионов рублей. Учитывая социальную значимость достройки проблемных домов и необходимость функционирования фонда уже в 2019 году, Сергей Козупица попросил депутатов поддержать принятие закона сразу в двух чтениях.

Просмотров:203 В Красноярском крае официально создали Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Первые результаты его работы будут видны до конца 2019 года, заверил депутатов Законодательного собрания края министр строительства Сергей Козупица.Министр напомнил, что фонд для решения проблем обманутых дольщиков создаётся в форме некоммерческой организации. Проект закона устанавливает статус фонда, определяет порядок его деятельности и порядок формирования органов управления этой некоммерческой организации. Фонд формируется правительством Красноярского края и будет финансироваться через Федеральный фонд защиты прав дольщиков за счёт взносов из федерального и регионального бюджетов. Первый вклад региона уже учтён в корректировке бюджета — это больше 600 миллионов рублей. Учитывая социальную значимость достройки проблемных домов и необходимость функционирования фонда уже в 2019 году, Сергей Козупица попросил депутатов поддержать принятие закона сразу в двух чтениях.