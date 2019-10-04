Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40993

4 октября 2019, 12:36



МФК «Норильский никель» уступает в Екатеринбурге.

Вторая игра между командами состоится сегодня. Начало в 16.00 (время московское). Прямая трансляция поединка будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube. Фото с официального сайта МФК "Синара"

Просмотров:149 В первой встрече двухматчевого противостояния в рамках чемпионата России по мини-футболу между «Норильским никелем» и «Синарой» сильнее оказались уральцы – 4:2. В составе хозяев отличились Сергей Абрамов на 2-й, Никита Фахрутдинов на 24-й, Никита Балух на 35-й и Валерий Дёмин на 49-й минутах матча. В составе гостей дублем отметился Сергей Сергеев, поразивший цель на 34-й и 49-й минутах.Вторая игра между командами состоится сегодня. Начало в 16.00 (время московское). Прямая трансляция поединка будет доступна на официальном канале Ассоциации мини-футбола России в YouTube.Фото с официального сайта МФК "Синара"