Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/40994

4 октября 2019, 12:37



Сегодня в норильском музее стартует городская лаборатория «Музей города – всем городом!»

Уже сегодня в 18.00 стартует череда лекций и дискуссий, в результате которых должна сформироваться концепция музея Норильска. О том, с чем имеет дело городской музей, расскажет его директор Наталья Федянина. Затем состоятся презентации трёх музейных проектных команд, которые возглавляют: Иван Гринько, антрополог, к.и.н., начальник управления музейно-туристского развития ГАУК «МОСГОРТУР», Надежда Максимова, ответственный секретарь Ассоциации музеев памяти, куратор музейных проектов и образовательных программ, экспозиционер (Москва), и Андрей Рымарь, кандидат филологических наук, музейный проектировщик, сооснователь музейного бюро полного цикла arkf.ru (Москва). Завершит сегодняшний день экспресс-лекторий «Музей как городская повестка» от экспертов. Модератором выступит Михаил Гнедовский, член президиума ИКОМ России, член правления Европейского музейного форума. Завтра, 5 октября, работа лаборатории начнётся в 14.00 с выступления Натальи Бояркиной, заместителя директора норильского музея. Она расскажет об истории создания экспозиций в учреждении. За свою 80-летнюю историю Музей Норильска испытал многое. Его закрывали, восстанавливали, ликвидировали и снова открывали. Но, несмотря на смену зданий и частичную потерю первых предметов, музей, основываясь на уникальных коллекциях и научных исследованиях, проектировал и создавал актуальные экспозиции, отвечающие духу своего времени. Продолжит разговор Лилия Луганская, главный хранитель МВК «Музей Норильска», которая поведает о формировании фондовых коллекций и наиболее ценных предметах в них. Анна Рахматулина, заведующая отделом развития музея, представит результаты музейно-городского исследования, которое прошло с марта по сентябрь. Специалисты отдела развития музея провели большой социологический опрос в виде интервью и бесед, посвящённых изучению жизненных траекторий норильчан, их отношению к городу и нише музея в структуре личных интересов. «От АММА к МАМА» - так называется лекция о взаимосвязи пространственных концепций двух основных музейных площадок Норильска Ильи Мукосея, архитектора и руководителя рабочей группы по разработке пространственно-деятельностной стратегии Арктического музея современного искусства (Arctic Museum of Modern Art / AMMA) в составе Музея Норильска. Кроме того, в субботу выступят: - Егор Ларичев, экспозиционер и музейный проектировщик, который расскажет о преобразовании заводского музея в музей города Сатка на Южном Урале; - Татьяна Енина, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности, - о возможности мультимедиа при работе с нематериальным наследием в экспозиции; - Надежда Максимова, ответственный секретарь Ассоциации музеев памяти, - об опыте интерпретации работ и идей арт-резидентов коломенской «Арт-коммуналки», о серии музейных занятий на материале выставок в музее «Магнезит» и интерпретации коллекции краеведческого музея в рамках проекта «Ржев. Археология возможностей»; - Тимур Булгаков и Ирина Неустроева представят опыт создания постоянной экспозиции Музея истории ГУЛАГа. 6 октября продолжатся выступления приезжих экспертов. А завершит работу панельная дискуссия «Горожанин в музее города: посетитель, герой, соучастник». С полной программой городской музейной лаборатории можно ознакомиться на сайте norilskmuseum.ru. Вход на публичную программу бесплатный, необходима лишь регистрация на онлайн-ресурсе «Музейный кампус».

Просмотров:191 Она продлится три дня и приурочена к 80-летнему юбилею музейно-выставочного комплекса «Музей Норильска». Программа лаборатории разработана под эгидой инициативы «Музей. Сила места» благотворительного фонда Владимира Потанина и школы управления «СКОЛКОВО» при поддержке компании «Норникель».Уже сегодня в 18.00 стартует череда лекций и дискуссий, в результате которых должна сформироваться концепция музея Норильска. О том, с чем имеет дело городской музей, расскажет его директор Наталья Федянина. Затем состоятся презентации трёх музейных проектных команд, которые возглавляют: Иван Гринько, антрополог, к.и.н., начальник управления музейно-туристского развития ГАУК «МОСГОРТУР», Надежда Максимова, ответственный секретарь Ассоциации музеев памяти, куратор музейных проектов и образовательных программ, экспозиционер (Москва), и Андрей Рымарь, кандидат филологических наук, музейный проектировщик, сооснователь музейного бюро полного цикла arkf.ru (Москва).Завершит сегодняшний день экспресс-лекторий «Музей как городская повестка» от экспертов. Модератором выступит Михаил Гнедовский, член президиума ИКОМ России, член правления Европейского музейного форума.Завтра, 5 октября, работа лаборатории начнётся в 14.00 с выступления Натальи Бояркиной, заместителя директора норильского музея. Она расскажет об истории создания экспозиций в учреждении. За свою 80-летнюю историю Музей Норильска испытал многое. Его закрывали, восстанавливали, ликвидировали и снова открывали. Но, несмотря на смену зданий и частичную потерю первых предметов, музей, основываясь на уникальных коллекциях и научных исследованиях, проектировал и создавал актуальные экспозиции, отвечающие духу своего времени.Продолжит разговор Лилия Луганская, главный хранитель МВК «Музей Норильска», которая поведает о формировании фондовых коллекций и наиболее ценных предметах в них.Анна Рахматулина, заведующая отделом развития музея, представит результаты музейно-городского исследования, которое прошло с марта по сентябрь. Специалисты отдела развития музея провели большой социологический опрос в виде интервью и бесед, посвящённых изучению жизненных траекторий норильчан, их отношению к городу и нише музея в структуре личных интересов.«От АММА к МАМА» - так называется лекция о взаимосвязи пространственных концепций двух основных музейных площадок Норильска Ильи Мукосея, архитектора и руководителя рабочей группы по разработке пространственно-деятельностной стратегии Арктического музея современного искусства (Arctic Museum of Modern Art / AMMA) в составе Музея Норильска.Кроме того, в субботу выступят:- Егор Ларичев, экспозиционер и музейный проектировщик, который расскажет о преобразовании заводского музея в музей города Сатка на Южном Урале;- Татьяна Енина, специалист по экспозиционно-выставочной деятельности, - о возможности мультимедиа при работе с нематериальным наследием в экспозиции;- Надежда Максимова, ответственный секретарь Ассоциации музеев памяти, - об опыте интерпретации работ и идей арт-резидентов коломенской «Арт-коммуналки», о серии музейных занятий на материале выставок в музее «Магнезит» и интерпретации коллекции краеведческого музея в рамках проекта «Ржев. Археология возможностей»;- Тимур Булгаков и Ирина Неустроева представят опыт создания постоянной экспозиции Музея истории ГУЛАГа.6 октября продолжатся выступления приезжих экспертов. А завершит работу панельная дискуссия «Горожанин в музее города: посетитель, герой, соучастник». С полной программой городской музейной лаборатории можно ознакомиться на сайте norilskmuseum.ru. Вход на публичную программу бесплатный, необходима лишь регистрация на онлайн-ресурсе «Музейный кампус».