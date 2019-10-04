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4 октября 2019, 12:37



Сыграем вальс? В преддверии Дня учителя норильские школы искусств получили четыре пианино.

Государственная культурная политика называет детские школы искусств как первое и важнейшее звено в отечественной трёхуровневой системе подготовки кадров для сферы культуры. Фото предоставлено управлением по делам культуры Норильска

Просмотров:155 Новые инструменты, в которых так нуждались юные музыканты, школы получили в рамках национального проекта «Культура», созданного по поручению президента страны. Параллельно работает и государственная поддержка отечественных предприятий по производству музыкальных инструментов. Поэтому пианино изготовлены в Туле, на фабрике «Тульская гармонь». Они достались Норильской, Талнахской, Кайерканской школам искусств и Норильской детской музыкальной школе. Стоимость каждого инструмента 372 тысячи рублей.Государственная культурная политика называет детские школы искусств как первое и важнейшее звено в отечественной трёхуровневой системе подготовки кадров для сферы культуры.Фото предоставлено управлением по делам культуры Норильска